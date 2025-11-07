  1. Inicio
PANAMÁ

Pase-U: Ifarhu publica cronograma de pagos en las comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan

El Ifarhu iniciará segundo pago del Pase-U en las comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan.
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/11/2025 08:46
El Ifarhu confirma que realizará segundo pago del PASE-U en las comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan a partir de la próxima semana.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que del martes 11 al viernes 14 de noviembre de 2025 se trasladará a las comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan para efectuar el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U).

Según detalla la institución, en la comarca Guna Yala un total de 9,835 estudiantes serán beneficiados con un desembolso de B/.1,012,590.00, mientras que en la comarca Emberá-Wounaan recibirán el beneficio 3,526 estudiantes, por un monto de B/.366,900.00.

El IFARHU informó que los cronogramas de pago, con las fechas específicas para cada centro educativo, están disponibles en su sitio web oficial.

Documentos indispensables para cobrar el Pase-U

La entidad los detalló los documentos que deberán presentar los beneficiarios para cobrar el Pase-U son:

-Cédula vigente del estudiante y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

-Cédula vigente del acudiente (Si el estudiante es menor de edad)

En caso de no poder asistir el representante legal deberá enviar a quien designe con:

-Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

-En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el Programa PASE-U, se establece lo siguiente: “caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente. Esta nota deberá estar acompañada de copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado

