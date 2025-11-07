Pase-U: Ifarhu publica cronograma de pagos en las comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan

El IFARHU informó que los cronogramas de pago , con las fechas específicas para cada centro educativo, están disponibles en su sitio web oficial.

Según detalla la institución, en la comarca Guna Yala un total de 9,835 estudiantes serán beneficiados con un desembolso de B/.1,012,590.00 , mientras que en la comarca Emberá-Wounaan recibirán el beneficio 3,526 estudiantes , por un monto de B/.366,900.00 .

Documentos indispensables para cobrar el Pase-U

La entidad los detalló los documentos que deberán presentar los beneficiarios para cobrar el Pase-U son:

La entidad detalló que para recibir el PASE-U es necesario presentar la siguiente documentación:

-Cédula vigente del estudiante y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

-Cédula vigente del acudiente (Si el estudiante es menor de edad)

En caso de no poder asistir el representante legal deberá enviar a quien designe con:

-Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

-En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el Programa PASE-U, se establece lo siguiente: “caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente. Esta nota deberá estar acompañada de copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado”