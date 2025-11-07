Pase-U: Ifarhu publica cronograma de pagos en las comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a></b> anunció que del <b>martes 11 al viernes 14 de noviembre de 2025</b> se trasladará a las <b>comarcas Guna Yala y Emberá-Wounaan</b> para efectuar el <b>segundo pago del <a href="/tag/-/meta/pase-u">Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U)</b>.</a>Según detalla la institución, en la comarca <b>Guna Yala</b> un total de <b>9,835 estudiantes</b> serán beneficiados con un desembolso de <b>B/.1,012,590.00</b>, mientras que en la comarca <b>Emberá-Wounaan</b> recibirán el beneficio <b>3,526 estudiantes</b>, por un monto de <b>B/.366,900.00</b>.El IFARHU informó que los <b>cronogramas de pago</b>, con las fechas específicas para cada centro educativo, están disponibles en su <b>sitio web oficial.</b>