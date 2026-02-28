Corredor Sur cerrará por intervalos: conozca los horarios y puntos afectados

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) informó que este domingo 1 de marzo realizará cierres totales intermitentes en el corredor Sur, a la altura de la estación Delta, en el entronque Hipódromo, en ambos sentidos de circulación.

Según detalló la entidad, las interrupciones se aplicarán en intervalos no mayores de 10 minutos, en horario de 6:00 a.m. a 9:00 a.m.

Los cierres son debido a trabajos en el cableado de servicios públicos que cruzan la vía.

ENA indicó que estas labores son necesarias para permitir la instalación y adecuación de infraestructura que contribuya al correcto funcionamiento de los servicios públicos en el área.

La institución recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, considerar rutas alternas y atender la señalización que será colocada en el sitio para reducir afectaciones al tránsito.