Regreso a clases 2026: ATTT anuncia inversión de carriles y operativo especial

Como parte del plan, se extenderán los horarios de inversión de carriles en puntos clave. En horario matutino, la inversión se aplicará en la Autopista Arraiján – La Chorrera, desde TCT en Vista Alegre hasta el Puente de Burunga, de 4:00 a.m. a 8:00 a.m.; y en el Puente de las Américas, desde Panamá Pacífico hasta la Asamblea Nacional, de 4:00 a.m. a 9:00 a.m.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció la puesta en marcha de un plan estratégico de movilidad con miras al regreso a clases programado para el próximo 2 de marzo. La medida busca fiscalizar el flujo vehicular y reforzar la seguridad de los estudiantes en su retorno a las aulas.

En la tarde, la inversión de carriles en el Puente de las Américas se desarrollará de 2:00 p.m. a 8:00 p.m., en sentido hacia Panamá Pacífico, mientras que en la Autopista Arraiján – La Chorrera será de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., desde el Puente de Burunga hasta Vista Alegre.

Además, la entidad reactivará la inversión de carriles en la Vía Israel, en horario de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., desde Atlapa hasta Multiplaza; y en la avenida Santa Elena, desde la avenida Cincuentenario hasta Vía Porras, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., y en sentido contrario de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.

Para garantizar un retorno a clases ordenado, la ATTT desplegará un operativo integral. En la Avenida de los Mártires se ubicará personal estratégico para agilizar el tránsito, mientras que en las zonas escolares los inspectores brindarán apoyo a peatones en los cruces, priorizando la seguridad de los estudiantes.