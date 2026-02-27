Regreso a clases 2026: ATTT anuncia inversión de carriles y operativo especial

<b>En la tarde, la inversión de carriles en el Puente de las Américas se desarrollará de 2:00 p.m. a 8:00 p.m., en sentido hacia Panamá Pacífico, mientras que en la Autopista Arraiján – La Chorrera será de 3:00 p.m. a 6:00 p.m., desde el Puente de Burunga hasta Vista Alegre.</b>Además, la entidad <b>reactivará la inversión de carriles en la Vía Israel, en horario de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., desde Atlapa hasta Multiplaza; y en la avenida Santa Elena, desde la avenida Cincuentenario hasta Vía Porras, de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., y en sentido contrario de 4:00 p.m. a 7:00 p.m.</b>Para garantizar un retorno a clases ordenado, la ATTT desplegará un operativo integral. En la Avenida de los Mártires se ubicará personal estratégico para agilizar el tránsito, mientras que en las zonas escolares los inspectores brindarán apoyo a peatones en los cruces, priorizando la seguridad de los estudiantes.