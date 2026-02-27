Panamá se proyecta como referente regional en diagnóstico temprano del cáncer cervicouterino

Panamá da un paso estratégico en salud pública con la puesta en marcha de tecnología de última generación en el nuevo Policentro de San Isidro, que permitirá acelerar el diagnóstico y tratamiento oportuno del cáncer cervicouterino.

La iniciativa contempla además la creación del primer Centro de Referencia Nacional de Citopatología Diagnóstica, posicionando al país como líder regional en la detección temprana de esta enfermedad.

Resultados de Papanicolaou en menos de 30 minutos

Los modernos equipos tecnológicos instalados permiten obtener resultados de la prueba de Papanicolaou en menos de 30 minutos, lo que representa un avance significativo en la reducción de tiempos de espera y en la atención de pacientes en condición crítica.

Carmen Viridiana Espinoza Ayala, gerente de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de la empresa diagnóstica Noul, explicó que esta tecnología facilitará la realización de prediagnósticos y el envío remoto de información a especialistas, permitiendo un diagnóstico molecular temprano y la programación ágil de tratamientos.

Centro de Referencia Nacional fortalecerá la prevención

El futuro Centro de Referencia de Citopatología Diagnóstica analizará pruebas provenientes de todas las regiones de salud del país, priorizando los casos asociados al cáncer cervicouterino. Según la información oficial, los equipos ya están operando y han logrado detectar lesiones en pacientes en condición crítica.

El sistema es capaz de identificar un parásito en una muestra que contiene hasta 300 mil células, lo que evidencia su alta precisión diagnóstica.

Además, permitirá realizar pruebas moleculares en muestras de pacientes con malaria, ampliando su impacto en otras áreas de la salud pública.

Panamá apunta a eliminar el cáncer cervicouterino como problema de salud pública

Con esta incorporación tecnológica, el Ministerio de Salud refuerza su estrategia nacional para eliminar el cáncer cervicouterino como problema de salud pública hacia 2029.

La modernización del sistema diagnóstico no solo agiliza la detección temprana, sino que también fortalece la capacidad del país para ofrecer tratamientos oportunos y reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad.