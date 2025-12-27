Cierre temporal del IMA: Tiendas no atenderán del 29 de diciembre al 2 de enero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la ciudadanía que las tiendas y distribuidoras de la entidad permanecerán cerradas a nivel nacional desde el lunes 29 de diciembre hasta el viernes 2 de enero.

Según detalló la institución, el cierre temporal se debe a la realización de las megaferias arroceras que se desarrollan en diversos puntos del país, como parte de su programa de distribución de alimentos a la población.

El IMA instó a los ciudadanos a mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación de la entidad, donde se estará informando sobre las fechas, ubicaciones y detalles correspondientes a estas jornadas.