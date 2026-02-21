El ala-pívot Norchad Omier, el primer nicaragüense en ser firmado para la NBA

El ala-pívot <b>Norchad Omier</b> es el primer nicaragüense en ser firmado para la <b><a href="/tag/-/meta/nba-national-basketball-association">NBA</a></b>, informó la prensa deportiva de <b>Nicaragua</b>, citando a medios estadounidenses.Omier, de 24 años y que promedia 20 puntos por juego, con 12,1 rebotes, 2,9 asistencias, 1,2 robos, y 17 doble-doble en 20 apariciones con los<b> </b>Cleveland Charge, sucursal de los Cavaliers en la NBA G-League, fue firmado por <b>Los Angeles Clippers</b>, que le ofrecieron un contrato de dos vías, según los reportes, que citan al reportero estadounidense Jake Fischer, del diario<b> 'The Stein Line'</b>, y a <b>CBS Sports</b>.Es decir, el nicaragüense podrá jugar con<b> Los Ángeles Clippers </b>junto con la estrella de la NBA <b>Kawhi Leonard</b>, y con el equipo de San Diego en la G-League, según el contrato.De esa forma <b>Omier tendrá la oportunidad de convertirse en el primer jugador nicaragüense en jugar en la NBA</b>, destacó la prensa deportiva de Nicaragua, que consideró que su firma marca un antes y un después para el baloncesto del país centroamericano.Omier, que fue convocado al pasado juego de estrellas de la NBA G-League, fue la figura más destacada de la selección de Nicaragua en la <b>AmeriCup</b> y en la primera ventana de las eliminatorias a la<b> Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027</b>.En 2025 consiguió un contrato con los <b>Cleveland Charge</b>, sucursal de los<b> Cavaliers </b>en la NBA G-League, donde promedió 20 puntos por juego, con 12.1 rebotes, 2.9 asistencias, 1.2 robos, y 17 doble-doble en 20 partidos.El nicaragüense fue invitado al campo de entrenamiento de los <b>Cleveland Cavaliers</b> y jugó un partido durante la pretemporada en el que anotó 6 puntos y capturó 4 rebotes en 7 minutos de juego.El ala pivote recién culminó su etapa como jugador en la <b>NCAA (National Collegiate Athletic Association)</b>, y aunque no fue elegido en el último <b>Draft </b>de la NBA, en la <b>Summer League </b>de Las Vegas promedió 9.2 puntos y 8.4 rebotes con <b>Cavaliers</b> de Cleveland.El pasado 28 de noviembre, en Managua, en el comienzo de la primera ventana de las eliminatorias a la <b>Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027</b>, en la que Estados Unidos derrotó a Nicaragua por 67-102, Omier destacó con 26 puntos, 13 rebotes (6 ofensivos), 6 asistencias, 2 robos y un tapón.En el juego de vuelta, Nicaragua cayó 123-93 ante Estados Unidos y Omier cerró con un doble de 20 puntos y 20 rebotes.Mientras en el <b>AmeriCup</b> promedió 22,3 puntos por partido, la segunda mejor cifra del torneo, con 18,3 rebotes y 6 asistencias por encuentro. Frente a Colombia hizo 30 tantos, con 20 rebotes.La <b>Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN)</b> lo eligió por aclamación como el <b>Atleta Profesional del 2025 en Nicaragua</b>.