Asamblea mostrará en vivo cómo vota cada diputado: así funcionará el nuevo sistema

El secretario general de la Asamblea Nacional, Carlos Alvarado González, anunció que a partir de este periodo legislativo el voto electrónico de los diputados será proyectado en las transmisiones oficiales de los debates en el pleno.

Alvarado explicó que el sistema de votación electrónica no es nuevo, ya que fue implementado en la Asamblea anterior durante el último año de gestión. Sin embargo, subrayó que lo novedoso es la visualización en tiempo real de los resultados durante las sesiones.

“La votación electrónica viene desde la Asamblea anterior, empezó con el último año del diputado Marcos Castillero. Sin embargo, nunca habíamos proyectado los resultados propiamente en transmisión como ocurrió el día de ayer en el tercer debate”, afirmó a medios locales.

Según el funcionario, esta decisión fue anunciada por el presidente de la Asamblea el pasado 2 de enero y busca acercar el trabajo legislativo a la ciudadanía.

“Es en aras de la transparencia y de poder acercarnos más a la población, que puedan llevar una fiscalización mejor de la intención de voto de sus parlamentarios, y así lo vamos a continuar haciendo en los terceros debates en las sesiones parlamentarias”, indicó.

Alvarado también adelantó los temas que estarán siendo discutidos en el pleno.

Para el día de hoy, el Legislativo tiene programado el tercer debate del proyecto de ley de becas para atletas, así como la continuación de una discusión que quedó pendiente desde el periodo de sesiones ordinarias anterior.

“Entraremos hoy en la continuación de un debate que inició en los últimos días de las sesiones ordinarias anteriores, referente a la no reelección de la autoridad universitaria”, también precisó.

El secretario general informó que la Asamblea relanzó su página web institucional, donde ahora se podrá consultar de forma más sencilla información clave sobre el desempeño de los diputados.

Entre los datos disponibles se encuentra la asistencia de los parlamentarios, que será publicada durante los primeros 15 días de cada mes, así como el registro del voto electrónico, tanto en segundo como en tercer debate, artículo por artículo, en lo correspondiente al pleno.

“Ahora hemos relanzado la página web donde podemos acceder de una forma más fácil a la asistencia de los diputados y al voto electrónico en general”, destacó.