Alcaldía de Panamá activa cinco parques temáticos con actividades culturales por un año

La <b><a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-panama">Alcaldía de Panamá </a></b>informó que, a partir de la fecha y por un periodo de un año, cinco parques temáticos permanecerán encendidos como escenarios permanentes para el desarrollo de actividades culturales y artísticas en distintos puntos del distrito capital.De acuerdo con el anuncio oficial, los parques incluidos en esta iniciativa son el Parque Norte de Chilibre, inspirado en el tema Tierra Jurásica; el Parque Villa Catalina de Don Bosco, con la temática Mundo Marino y el Parque Rotonda de La Siesta, en Tocumen, dedicado al concepto Gamer.También forman parte del proyecto el Parque Heliodoro Patiño de Juan Díaz y el Parque Eduardo Vallarino de Betania, enfocado en Capitales del Mundo.La Alcaldía detalló que la Dirección de Cultura y Turismo, en coordinación con las juntas comunales de Don Bosco, Betania, Juan Díaz, Tocumen y Chilibre, impulsará estos espacios no solo como puntos de entretenimiento social, sino también como una plataforma para dinamizar la actividad económica local.