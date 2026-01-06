Alcaldía de Panamá activa cinco parques temáticos con actividades culturales por un año

La Alcaldía de Panamá informó que, a partir de la fecha y por un periodo de un año, cinco parques temáticos permanecerán encendidos como escenarios permanentes para el desarrollo de actividades culturales y artísticas en distintos puntos del distrito capital.

De acuerdo con el anuncio oficial, los parques incluidos en esta iniciativa son el Parque Norte de Chilibre, inspirado en el tema Tierra Jurásica; el Parque Villa Catalina de Don Bosco, con la temática Mundo Marino y el Parque Rotonda de La Siesta, en Tocumen, dedicado al concepto Gamer.

También forman parte del proyecto el Parque Heliodoro Patiño de Juan Díaz y el Parque Eduardo Vallarino de Betania, enfocado en Capitales del Mundo.

La Alcaldía detalló que la Dirección de Cultura y Turismo, en coordinación con las juntas comunales de Don Bosco, Betania, Juan Díaz, Tocumen y Chilibre, impulsará estos espacios no solo como puntos de entretenimiento social, sino también como una plataforma para dinamizar la actividad económica local.