Dos empresas buscan iluminar la Navidad en la ciudad de Panamá

Dos empresas compiten en la licitación pública para encargarse del servicio de alumbrado de espacios públicos, una contratación liderada por la Alcaldía de Panamá que contempla decoraciones con luces LED en plazas, avenidas y parques, tanto con temática navideña como con propuestas visuales permanentes para diversos espacios de la capital.

Las compañías Disaroca Group y Optinetwork Inc presentaron sus propuestas en la Licitación por Mejor Valor No. 2025-5-76-0-08-LV-018184. Disaroca ofertó un monto total de 2 millones 800 mil dólares, incluyendo impuestos, mientras que Optinetwork ofreció un precio unitario igual al precio de referencia establecido por la Alcaldía. Ambas firmas buscan encargarse del alquiler, instalación, mantenimiento y desmontaje de la iluminación navideña, así como del montaje de luces temáticas que permanecerán activas en seis parques durante todo el año 2026.

La propuesta incluye la intervención de dieciocho espacios públicos exclusivamente durante la temporada navideña. El montaje deberá iniciar en octubre de 2025, con pruebas de funcionamiento durante noviembre y el encendido oficial previsto para el 30 de ese mes. Las luces se apagarán el 7 de enero de 2026. Entre los lugares que serán decorados se encuentran plazas, avenidas y parques, donde se instalarán figuras luminosas, estructuras decorativas y luces en árboles y follajes.