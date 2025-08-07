Dos empresas buscan iluminar la Navidad en la ciudad de Panamá

Además de la iluminación temporal, la licitación establece que seis parques reciban una decoración lumínica temática permanente, desde enero hasta diciembre de 2026. Entre los espacios seleccionados figuran Plaza Herrera, Calle Uruguay y parques en Betania, Chilibre, Don Bosco y Tocumen, cada uno con una propuesta visual distinta: desde un paseo de estrellas hasta temáticas como el universo, el mundo marino o la era jurásica.El contrato tendría una duración de quince meses y un esquema de pago escalonado, que incluye un anticipo del veinte por ciento, un pago del sesenta por ciento al finalizar la etapa navideña, diez por ciento por mantenimiento a mitad del 2026 y el último diez por ciento al finalizar el año. También se contempla una fianza de cumplimiento, pólizas de responsabilidad civil y penalizaciones en caso de atrasos.Las propuestas recibidas serán evaluadas con base en criterios técnicos, financieros, administrativos y de precio. La adjudicación se hará de forma global y está prevista en un plazo no mayor a siete días hábiles después del cierre del acto público.Este proyecto busca no solo embellecer la ciudad durante las festividades, sino también incorporar una dimensión cultural y turística mediante juegos de luces diseñados para atraer visitantes y ofrecer espacios seguros y agradables para el esparcimiento ciudadano. La competencia entre estas dos empresas marca el inicio de una ambiciosa iniciativa de iluminación pública que promete transformar el paisaje urbano de la capital.