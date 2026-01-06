Asamblea aprueba en primer debate reglas para plataformas como Airbnb

<b>La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la <a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional</b> </a>aprobó en primer debate el proyecto de ley 301, presentado por el diputado <b>Neftalí Omar Zamora,</b> que regula el arrendamiento turístico de inmuebles, incorporando una serie de modificaciones orientadas a formalizar la actividad, garantizar competencia leal con el sector hotelero y fortalecer la fiscalización tributaria. Entre los ajustes más relevantes, el texto consensuado<b> mantiene la aplicación del impuesto del 10% sobre el servicio de alojamiento turístico</b>.Durante la discusión, representantes del sector hotelero y algunas entidades plantearon la posibilidad de elevar la tasa al 15% para equiparar la carga tributaria con la hotelería tradicional. No obstante, los diputados optaron por conservar el ITBMS del 10%, al considerar que cualquier incremento requeriría reformas al régimen fiscal y podría constituir materia ajena al proyecto original.