Ministro Julio Moltó afirma que el Gobierno no usa fondos públicos para mantener la mina de cobre de Donoso

El Gobierno panameño no ha destinado fondos públicos para el mantenimiento de la mina de cobre de Donoso, afirmó este miercoles 10 de diciembre el ministro de comercio Comercio e Industrias, Julio Moltó, quien explicó que los costos operativos, que ascienden a alrededor de $15 millones mensuales, se están cubriendo exclusivamente con los ingresos generados por la exportación del concentrado de cobre ya existente en el país, y que estos gastos no recaerán sobre el Estado ni sobre los contribuyentes.

Según Moltó, los ingresos provenientes de la exportación de 122,000 toneladas de concentrado de cobre, material que estaba almacenado en sitio, financió el Plan de Preservación y Gestión Segura, autorizado sin reactivar la actividad minera.

El ministro recordó que desde diciembre de 2023 el costo acumulado del mantenimiento supera los 360 millones de dólares. Enfatizó que sería irresponsable que el Estado absorbiera ese gasto mensual.

Moltó se preguntó por qué el Estado panameño debe sacar 15 millones de dólares al mes para solventar y para mantener la mina de los impuestos de los panameños, “dinero que se pudiera usar para escuelas o para hospitales”. “La respuesta del Gobierno del presidente José Raúl Mulino es no. Los recursos del Estado deben dirigirse a las prioridades del país, y por eso hemos tomado, con el presidente de la República, una decisión responsable y necesaria.”, aseguró.

Hasta el momento, las exportaciones han generado más de $29 millones en regalías que ya ingresaron al Estado. Según explicó, estos recursos serán destinados a proyectos de impacto comunitario, con prioridad en las áreas aledañas a la mina. Las primeras inversiones serán en Omar Torrijos, Donoso y La Pintada.

El ministro detalló que los proyectos contemplados incluyen mejoras en salud, educación, agua, electricidad e infraestructura.

Asimismo, destacó que ningún centavo irá a burocracia, consultorías u oficinas, sino “para beneficio de todo el país”.

Añadió que estas inversiones forman parte de un programa nacional que se extenderá a otras regiones que serán anunciadas próximamente.

Sostuvo que la minería ha sido durante años un tema de división, desconfianza y discursos centrados en cifras, sin considerar a las comunidades.

Reiteró que el Gobierno mantiene una política de transparencia absoluta sobre el uso de estos recursos y anunció que la población será informada de cada avance.

“La posición del Gobierno es sumamente clara. Los recursos del Estado deben dirigirse a las prioridades del país y por eso hemos tomado con el presidente de la República una decisión responsable y necesaria”, señaló.

Sobre la auditoría en curso, indicó que el proceso está siendo llevado por el Ministerio de Ambiente. No obstante, aseguró que los resultados preliminares se publicarán en cuanto estén disponibles.

Finalmente, indicó que el Gobierno evalúa la eventual posibilidad de procesar otro material en el futuro para generar ingresos adicionales destinados tanto al mantenimiento del sitio como a obras nacionales, mientras se define el futuro de la operación minera.