Panamá instala la V Mesa Redonda Corea–Centroamérica

Panamá instaló este miércoles 10 de diciembre la quinta edición de la Mesa Redonda Especial Corea–Centroamérica (SRT, por sus siglas en inglés), un encuentro que reúne a altos representantes de la República de Corea y de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) para fortalecer la cooperación birregional, impulsar nuevas áreas de inversión y profundizar los vínculos diplomáticos y económicos. El evento, celebrado por primera vez en América Latina, consolida a Panamá como un punto estratégico para el diálogo político y comercial entre ambas regiones.

Durante la apertura oficial, el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Arturo Hoyos, resaltó que la SRT se ha convertido en un mecanismo eficaz para estimular iniciativas conjuntas en materia de innovación, desarrollo económico, transición energética, formación de capacidades y resiliencia climática. “Nos complace recibirles en nuestro país y compartir este espacio de diálogo que fortalece los lazos históricos de cooperación y amistad entre la República de Corea y nuestra región”, afirmó Hoyos, al marcar el inicio de la mesa con las delegaciones participantes.

El viceministro subrayó que los avances acumulados en las últimas ediciones demuestran que la alianza Corea–Centroamérica continúa creciendo sobre la base del entendimiento mutuo y la confianza. En esta quinta ronda —dijo— el objetivo central es identificar nuevas áreas de colaboración y consolidar proyectos de alto impacto que beneficien a las sociedades de ambos bloques.

En declaraciones a La Estrella de Panamá, Hoyos destacó la relevancia estratégica del encuentro y el simbolismo de que se celebre en el país: “Esto es importantísimo, uno de los socios regionales más importantes que tiene Centroamérica es Corea. Esta es la quinta mesa redonda, la primera vez que se hace en América Latina. Es un gran honor que sea en Panamá”. Añadió que la calidad de la delegación surcoreana refleja el nivel de compromiso bilateral: “Tenemos muchísimo que conversar para seguir construyendo un mejor futuro para la región entera de la mano de un socio triple A, superconfiable, que además ha hecho un esfuerzo de traer una delegación de altísimo nivel aquí”.

El diálogo, que se desarrollará durante dos días, contempla temas de cooperación, comercio e inversión. “Hay intereses en inversión, cooperación; yo creo que esa es la idea, cómo podemos cooperar en conjunto y echar para adelante entre nosotros y Corea”, puntualizó el viceministro, al reiterar el entusiasmo de Panamá por los resultados que se generen en esta edición.

Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores de la República de Corea, Park Yoon Joo, destacó que esta es la primera vez que la Mesa Redonda Especial Corea–Centroamérica se celebra en territorio centroamericano, un hecho que calificó como “un hito en la cooperación birregional” y una señal clara del fortalecimiento de la relación entre ambas regiones.

Subrayó que la reunión se desarrolla en un contexto significativo, dado que Panamá ejerce la Presidencia Pro Témpore del SICA. Esta coincidencia —dijo— abre una nueva etapa en la agenda conjunta, al permitir que los países centroamericanos y Corea profundicen un diálogo estratégico que ya acumula varios años de avances.

El viceminisro Park Yoon Joo recordó que estas rondas especiales comenzaron en 2021 y que, pese a la distancia geográfica entre ambas regiones, se ha logrado construir una relación sólida basada en la diplomacia, la confianza y la cooperación constante. “Aunque existe una distancia física, nuestras regiones han consolidado vínculos como aliados firmes”, expresó.

En su intervención, el viceministro surcoreano enfatizó que uno de los desafíos más grandes que comparten Corea y Centroamérica es la seguridad pública, incluyendo la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico, áreas en las que consideró indispensable fortalecer la colaboración. Señaló que la cooperación en seguridad debe avanzar junto con otras áreas estratégicas vinculadas al desarrollo, la innovación y la estabilidad regional, dado que son fundamentales para construir un futuro más seguro y próspero para ambas partes.

“Tenemos un camino compartido para colaborar en este ámbito”, afirmó Park Yoon Joo, al reiterar la disposición de Corea de apoyar iniciativas que fortalezcan las capacidades institucionales de los países centroamericanos en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

A la reunión inaugural asistieron embajadores, representantes de organismos regionales e internacionales, socios estratégicos y jefes de delegaciones de Corea y los países del SICA. La participación de estas entidades refleja el peso institucional del mecanismo y su potencial para impulsar iniciativas conjuntas en áreas económicas, tecnológicas y de integración regional.

El anuncio de que Panamá sería coanfitrión de la quinta Mesa Redonda Corea–Centroamérica se dio durante la edición 2024 del foro celebrado en Seúl, Corea del Sur.