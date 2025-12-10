Pérdida de productividad: el impacto de la esclerosis múltiple en Latinoamérica

La esclerosis múltiple (EM), una enfermedad que afecta principalmente a la población de entre 20 y 59 años en Latinoamérica y una de las principales causas de discapacidad neurológica en los jóvenes de la región, representará para 2032 una Carga Socioeconómica (CSE) valorada en 1.720 millones de dólares, advirtió un nuevo estudio del instituto alemán Wifor.

La investigación, realizada en colaboración con Roche, analizó nueve países de América Latina -entre ellos México- y precisó que, para los próximos siete años, la pérdida de productividad proyecta un incremento del 88 % en comparación con 2017, año en el que la EM registró una carga de 917 millones de dólares.

En ese sentido, Josué Hidalgo, líder de Valor y Acceso de Roche en Latinoamérica, afirmó que la EM cuando no se trata correctamente o se diagnostica de manera tardía repercute en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, el cual, de por sí, señaló, “no es tan alto”.

Además, agregó, “no solo pierdes productividad, sino que también tienes a un paciente discapacitado que no puede velar por sí mismo, lo que generará un impacto en su círculo cercano”.

Por ello, el informe también cuantifica el impacto de la EM en la región utilizando el indicador AVAD, que mide los años de vida saludable perdidos por la enfermedad o discapacidad.

Destacó que, para 2032, México será el más afectado, con 21.735 AVAD, seguido por Argentina (7.374) y Colombia (4.261), mientras que América Latina estima un total de 41.623.

La investigación también mide el Impacto Social (IS) de los tratamientos innovadores de Roche en siete países de la región y revela que de 2017 a 2024 los beneficios en salud se tradujeron en una contribución económica de 11,1 millones de dólares relacionada con la productividad, siendo México el que registró una mayor proporción con 5,4 millones de dólares.

Más inversión y acceso

Ante este escenario, Hidalgo enfatizó la importancia de “incrementar la inversión en salud en los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, que es el 6 %, ya que la región “se encuentra en un mínimo de entre 3 y 4 %”.

Además, subrayó la necesidad de “hacer más eficientes los recursos” para evitar los “gastos hormiga o invisibles que afectan a los sistemas de salud”, así como de diferenciar entre la “disponibilidad y el acceso real a la terapia”, ya que, apuntó, en varios países se pierde hasta “tres años en este proceso regulatorio”, mientras que en otros apenas toma unos meses.

“Nuestros sistemas y sus burocracias hacen que las facilidades de la innovación se vean reducidas”, destacó, al mencionar que actualmente Roche está en “miras de hacer un cambio importante de tratamiento” en EM de administración intravenosa a subcutánea.

México y el diagnóstico tardío

En el caso de México, Irene Treviño Frenk, neuróloga especializada en EM, resaltó que se diagnostican 20 casos por cada 100.000 habitantes, aunque aclaró que muchos pacientes arrastran un “diagnóstico erróneo” durante años, lo que dificulta la posibilidad de atender la afección de manera temprana.

“En promedio, los pacientes se diagnostican en 14 meses, cuando lo ideal es que se tenga el diagnóstico en menos de un mes. En sociedades más avanzadas, como los países escandinavos, el promedio es de seis meses”, explicó.

Y agregó que, si el diagnóstico es en menos de tres meses y “va de la mano con un tratamiento de alta eficacia”, la probabilidad de que esta enfermedad no genere discapacidad supera el 90 %. “Si excluyes a los pacientes que tienen secuelas de accidentes automovilísticos, la primera causa de discapacidad en adultos jóvenes es la EM”, remarcó.

Otro problema, señaló, radica en los “procesos internos” del sistema público de salud, pues pueden pasar “nueve meses o más antes de que un paciente llegue al neurólogo e inicie tratamiento”, y es que, acotó, también hay una “carencia de especialistas”.