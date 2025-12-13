Autoridad Marítima de Panamá reporta ataque con dron a nave de bandera panameña en Odesa

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en su calidad de responsable del Registro de Buques de Panamá, informó sobre un grave incidente que afectó a la nave turca Cenk Ro Ro, de bandera panameña, en un puerto de Ucrania tras ataque con dron de Rusia.

Según la información preliminar recibida por la Dirección General de Marina Mercante, la nave fue atacada por un dron militar este viernes 12 de diciembre.

El incidente ocurrió mientras la embarcación se encontraba atracada en el puerto de la ciudad de Odesa, Ucrania.

La AMP está monitoreando de cerca la situación y ha comunicado que, afortunadamente, no se registraron heridos como resultado del ataque.

La entidad estatal ha activado de inmediato sus protocolos de actuación para este tipo de casos, a través de las oficinas pertinentes, para gestionar el incidente.

Medios de comunicación en Europa, Cenk Roro transportaba repuestos para centrales eléctricas, equipo militar y municiones para las Fuerzas Armadas de Ucrania.

El buque, con bandera panameña, navegaba regularmente entre Ucrania, Turquía y Rumanía, según los medios.