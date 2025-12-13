Inversionistas colombianos y venezolanos exponen proyectos de expansión ante el MICI

Representantes de empresas de los sectores <b>automotriz, gas y energía para rompeolas</b> presentaron al <b>Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)</b> tres proyectos estratégicos orientados a su expansión comercial, durante una reunión encabezada por el encargado de la <b>Julio Moltó</b>.Las iniciativas fueron expuestas por un grupo de <b>inversionistas colombianos y venezolanos</b>, liderados por el coronel colombiano <b>Carlos Andrés Martínez</b>, quienes manifestaron su interés en desarrollar nuevas propuestas empresariales en Panamá, país que consideran un destino confiable y competitivo para sus inversiones.Moltó valoró el alcance de los proyectos y adelantó que las propuestas serán elevadas a las instancias correspondientes. Asimismo, informó que se coordinarán <b>reuniones técnicas con las entidades competentes</b> para que los proponentes amplíen los detalles técnicos y comerciales de cada iniciativa.Durante el encuentro, el titular del MICI destacó la <b>competitividad del régimen de zonas francas</b> y los beneficios del <b>régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM)</b>, subrayando que estos instrumentos se han consolidado como pilares clave para la atracción de inversión extranjera y para posicionar a Panamá como una <b>plataforma estratégica regional</b> desde la cual las corporaciones internacionales pueden prestar servicios a sus grupos empresariales.Al cierre de la reunión, Moltó reiteró el compromiso del Gobierno de <b>promover un entorno favorable para la inversión</b>, impulsar el crecimiento económico y <b>generar empleos de calidad</b> en el país.En el encuentro también participaron <b>Jonathan Martínez</b>, director general de Finanzas y Negocios de <b>Jac Motor Vzla y Grupo Bel</b>, junto a su equipo conformado por <b>Juan Carlos More</b> y <b>Michael Giraldo</b>.