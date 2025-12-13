  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Inversionistas colombianos y venezolanos exponen proyectos de expansión ante el MICI

Durante el encuentro, el titular del MICI destacó la competitividad del régimen de zonas francas.
Durante el encuentro, el titular del MICI destacó la competitividad del régimen de zonas francas. Cedida
Por
Manuel Vega Loo
  • 13/12/2025 11:05
Moltó valoró el alcance de los proyectos y adelantó que las propuestas serán elevadas a las instancias correspondientes.

Representantes de empresas de los sectores automotriz, gas y energía para rompeolas presentaron al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) tres proyectos estratégicos orientados a su expansión comercial, durante una reunión encabezada por el encargado de la Julio Moltó.

Las iniciativas fueron expuestas por un grupo de inversionistas colombianos y venezolanos, liderados por el coronel colombiano Carlos Andrés Martínez, quienes manifestaron su interés en desarrollar nuevas propuestas empresariales en Panamá, país que consideran un destino confiable y competitivo para sus inversiones.

Moltó valoró el alcance de los proyectos y adelantó que las propuestas serán elevadas a las instancias correspondientes.

Asimismo, informó que se coordinarán reuniones técnicas con las entidades competentes para que los proponentes amplíen los detalles técnicos y comerciales de cada iniciativa.

Durante el encuentro, el titular del MICI destacó la competitividad del régimen de zonas francas y los beneficios del régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), subrayando que estos instrumentos se han consolidado como pilares clave para la atracción de inversión extranjera y para posicionar a Panamá como una plataforma estratégica regional desde la cual las corporaciones internacionales pueden prestar servicios a sus grupos empresariales.

Al cierre de la reunión, Moltó reiteró el compromiso del Gobierno de promover un entorno favorable para la inversión, impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad en el país.

En el encuentro también participaron Jonathan Martínez, director general de Finanzas y Negocios de Jac Motor Vzla y Grupo Bel, junto a su equipo conformado por Juan Carlos More y Michael Giraldo.

VIDEOS
Lo Nuevo