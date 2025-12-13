Inversionistas colombianos y venezolanos exponen proyectos de expansión ante el MICI

Representantes de empresas de los sectores automotriz, gas y energía para rompeolas presentaron al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) tres proyectos estratégicos orientados a su expansión comercial, durante una reunión encabezada por el encargado de la Julio Moltó.

Las iniciativas fueron expuestas por un grupo de inversionistas colombianos y venezolanos, liderados por el coronel colombiano Carlos Andrés Martínez, quienes manifestaron su interés en desarrollar nuevas propuestas empresariales en Panamá, país que consideran un destino confiable y competitivo para sus inversiones.

Moltó valoró el alcance de los proyectos y adelantó que las propuestas serán elevadas a las instancias correspondientes.

Asimismo, informó que se coordinarán reuniones técnicas con las entidades competentes para que los proponentes amplíen los detalles técnicos y comerciales de cada iniciativa.

Durante el encuentro, el titular del MICI destacó la competitividad del régimen de zonas francas y los beneficios del régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM), subrayando que estos instrumentos se han consolidado como pilares clave para la atracción de inversión extranjera y para posicionar a Panamá como una plataforma estratégica regional desde la cual las corporaciones internacionales pueden prestar servicios a sus grupos empresariales.

Al cierre de la reunión, Moltó reiteró el compromiso del Gobierno de promover un entorno favorable para la inversión, impulsar el crecimiento económico y generar empleos de calidad en el país.

En el encuentro también participaron Jonathan Martínez, director general de Finanzas y Negocios de Jac Motor Vzla y Grupo Bel, junto a su equipo conformado por Juan Carlos More y Michael Giraldo.