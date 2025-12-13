Cirilio Salas gana la presidencia del Partido Popular para el período 2025-2030

<b>Cirilio Salas</b> fue electo como nuevo presidente del <a href="/tag/-/meta/partido-popular">Partido Popular (PP) </a>tras imponerse con <b>380 votos a favor durante el Congreso Nacional celebrado este sábado 13 de diciembre, bajo la coordinación del <a href="/tag/-/meta/te-tribunal-electoral">Tribunal Electoral.</a></b>Salas, de acuerdo con <b>Radio Panamá</b>, obtuvo una amplia ventaja frente a los demás aspirantes, convirtiéndose así en la principal figura que encabezará la dirigencia del partido para el período 2025-2030.La elección se llevó a cabo con la participación de los 552 delegados habilitados, distribuidos en ocho mesas de votación, quienes acudieron desde tempranas horas para ejercer su derecho al voto. La jornada se inició a las 8:00 a.m. con la instalación de las mesas y culminó con el conteo de las actas por parte de la Junta Nacional de Escrutinio.Durante el congreso, el Partido Popular no solo eligió a su nuevo presidente, sino que, también se escogerán a otras autoridades internas, entre ellas vicepresidentes, secretario general, subsecretarios, fiscal nacional y los miembros del Tribunal Nacional Ético-Electoral, como parte del proceso de renovación de su estructura política.Con este resultado, el Partido Popular inicia una nueva etapa de reorganización y fortalecimiento interno, con miras a definir su rumbo político en los próximos años.