Cirilio Salas gana la presidencia del Partido Popular para el período 2025-2030

Cirilio Salas fue electo como nuevo presidente del Partido Popular (PP) tras imponerse con 380 votos a favor durante el Congreso Nacional celebrado este sábado 13 de diciembre, bajo la coordinación del Tribunal Electoral.

Salas, de acuerdo con Radio Panamá, obtuvo una amplia ventaja frente a los demás aspirantes, convirtiéndose así en la principal figura que encabezará la dirigencia del partido para el período 2025-2030.

La elección se llevó a cabo con la participación de los 552 delegados habilitados, distribuidos en ocho mesas de votación, quienes acudieron desde tempranas horas para ejercer su derecho al voto.

La jornada se inició a las 8:00 a.m. con la instalación de las mesas y culminó con el conteo de las actas por parte de la Junta Nacional de Escrutinio.

Durante el congreso, el Partido Popular no solo eligió a su nuevo presidente, sino que, también se escogerán a otras autoridades internas, entre ellas vicepresidentes, secretario general, subsecretarios, fiscal nacional y los miembros del Tribunal Nacional Ético-Electoral, como parte del proceso de renovación de su estructura política.

Con este resultado, el Partido Popular inicia una nueva etapa de reorganización y fortalecimiento interno, con miras a definir su rumbo político en los próximos años.