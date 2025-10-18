Autoridad Marítima de Panamá confirma la muerte de dos marinos en altamar

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó la mañana de este sábado 18 de octubre sobre el fallecimiento de dos tripulantes en incidentes ocurridos por separado a bordo de un buque de navegación costera panameño y de una nave mercante internacional registrada en el Reino Unido.

Estos casos, según la AMP, fueron atendidos este viernes 17 de octubre por el personal técnico del Departamento de Investigación de Accidentes Marítimos, adscrito a la Dirección General de Marina Mercante, en coordinación con la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con la AMP, las autoridades siguen los protocolos internacionales correspondientes para esclarecer las circunstancias de los hechos.

Fallecimiento en buque panameño

El primer incidente ocurrió a bordo del buque pesquero Monserrat, de bandera panameña, cuando el marinero Abdiel Delgado, de 68 años, perdió la vida mientras la embarcación navegaba frente a la bahía de Chame.

Delgado, quien contaba con licencia de patrón de pesca de primera clase, falleció la mañana de este viernes 17 de octubre.

Tras el arribo de la nave al puerto de Vacamonte, la personería realizó el levantamiento del cuerpo.

De manera preliminar indicó la AMP, el fallecimiento se asocia a causas naturales, presuntamente un paro cardíaco.

Muerte en buque mercante internacional

El segundo caso corresponde al del segundo ingeniero Yashvendra Nath Sharma, ciudadano de la India, quien murió este 7 de octubre mientras prestaba servicio a bordo del petrolero BW Tucana, de bandera británica, cuando la nave transitaba en aguas internacionales rumbo a Panamá.

El arribo del buque al puerto de Balboa se registró la noche de este viernes 17 de octubre, momento en que las autoridades competentes realizaron las diligencias pertinentes.

De forma preliminar, se presume que la causa del deceso también fue un fallo cardíaco.

La AMP indicó que, una vez concluidas las investigaciones, la Embajada de la India en Panamá coordinará con la compañía naviera la repatriación del cuerpo del oficial Sharma a su país de origen.