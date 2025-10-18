Minsa establece requisitos para registro de productos con ‘cannabis’ medicinal en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, emitió la Resolución No. 372 de 26 de septiembre de 2025, mediante la cual se establecen los requisitos para optar por la excepción al registro sanitario de productos que contengan cannabis medicinal y sus derivados.

La resolución fue publicada en la Gaceta Oficial No. 30089-A del 17 de octubre de 2025 y entra en vigor a partir de su promulgación.

La medida, firmada por el director nacional de Farmacia y Drogas, Lirio E. Pérez M., busca regular el uso controlado y seguro de estos productos, en concordancia con la Ley No. 242 de 13 de octubre de 2021, que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados en Panamá.

Según la resolución, podrán acogerse a esta excepción los productos terminados con contenido de tetrahidrocannabinol (THC), exclusivamente para uso medicinal. La autorización se otorgará bajo los lineamientos del Programa Nacional para el Uso del Cannabis Medicinal, administrado por la DNFD.

Entre los principales requisitos establecidos se incluyen:

Solicitud formal ante la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas.

Copia autenticada de la licencia de uso de cannabis medicinal.

Certificados de análisis que demuestren la concentración de cannabinoides.

Descripción del producto, fabricante y país de origen.

Etiquetado y empaque conforme a la normativa vigente.

El documento también aclara que no se aceptarán productos con cannabidiol (CBD) sin registro sanitario, salvo aquellos destinados a investigación o con autorización especial del Minsa.

Con esta resolución, el Minsa busca garantizar la calidad, seguridad y trazabilidad de los productos derivados del cannabis medicinal que se comercialicen o utilicen en el país, asegurando su acceso controlado para fines terapéuticos y científicos.