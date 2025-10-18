Netanyahu dice que la guerra terminará después del desarme de Hamás

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el sábado que la guerra en Gaza terminará una vez que se complete la segunda fase de la tregua, que establece el desarme del movimiento islamista palestino Hamás.

“La fase B también implica el desarme de Hamás, o más precisamente, la desmilitarización de la Franja de Gaza, y antes de eso, la confiscación de armas de Hamás”, dijo Netanyahu en el canal Channel 14.

“Cuando esto se haya logrado con éxito —espero que de manera fácil, pero si no, de forma contundente— entonces la guerra terminará”, agregó luego de que el brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezedin al Qasam, anunció que entregará los cuerpos de dos rehenes.

Israel había afirmado anteriormente que condicionará la reapertura del paso fronterizo de Rafah a la entrega de todos los rehenes fallecidos.

A la vez, Hamás replicó que el cierre de ese puesto fronterizo, entre Gaza y Egipto, retardará la entrega de los cadáveres de rehenes.

El paso hacia Egipto es reclamado por las agencias humanitarias por ser crucial para la entrada de ayuda en el territorio palestino.

El director de las operaciones humanitarias de la ONU, Tom Fletcher, visitó el sábado Ciudad de Gaza y constató la monumental tarea que espera a las organizaciones de ayuda internacional para proporcionar servicios básicos y alimentos a la Franja de Gaza, devastada tras dos años de guerra.

“Estuve aquí hace siete u ocho meses. La mayoría de estos edificios aún estaban en pie. Pero ahora es absolutamente espantoso ver cómo una gran parte de la ciudad se ha convertido en un terreno baldío”, declaró a AFP en el barrio de Sheij Raduán, en el norte de la urbe.

“Ahora tenemos un plan masivo de 60 días para intensificar el suministro de alimentos, distribuir un millón de comidas al día, comenzar a reconstruir el sector sanitario, instalar carpas para el invierno y volver a escolarizar a cientos de miles de niños”, detalló.

El responsable de la ONU, que entró el viernes en el enclave, estimó que la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) tendrá que hacer frente a una “tarea enorme”.