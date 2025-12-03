Nuevo Oncológico: proyecto retoma impulso tras años de intentos fallidos y cancelaciones previas

La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) aprobó la construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION), proyecto anunciado por el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, como parte del fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria del país.

El nuevo edificio estará ubicado junto al Hospital de Cancerología Dr. Adán Ríos, en Ciudad de la Salud, y contará con áreas especializadas como laboratorios, consulta externa y espacios para quimioterapia.

Según Boyd Galindo, el proyecto forma parte del convenio Minsa–CSS, con el cual se busca optimizar y expandir de manera gradual los servicios de atención en Ciudad de la Salud, garantizando una mejor cobertura para pacientes con cáncer.

La nueva estructura tendrá nueve niveles, incluirá una sala de quimioterapia ambulatoria con 90 sillones y ocho camas para tratamientos prolongados, además de un laboratorio clínico y molecular del servicio de hematología.

Sumado a esto, se construirá un edificio de estacionamientos de seis niveles con 272 espacios.

Las declaraciones del ministro se dieron durante la “primera palada” del futuro Hospital de Mascotas, en Don Bosco, acto en el que también se refirió al proceso de integración entre el Minsa y la CSS. Esta medida, dijo, busca modernizar el sistema público de salud y eliminar duplicidades.

Para ello, el presidente José Raúl Mulino firmó un decreto que crea una mesa de trabajo con representantes del Minsa, CSS, el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Presidencia y Patronatos, encargada de definir lineamientos sobre servicios, medicamentos y atención a la población.

Como parte de ese proceso, cada institución asumirá los costos generados por la atención de pacientes en instalaciones del Minsa o de la CSS, con el objetivo de garantizar una distribución eficiente de los recursos.

El Ejecutivo ya formalizó la creación de la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud mediante el Decreto No. 26, publicado en Gaceta Oficial.