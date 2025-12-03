Nuevo Oncológico: proyecto retoma impulso tras años de intentos fallidos y cancelaciones previas

<b>La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS)</b> aprobó la construcción del <b>nuevo Instituto Oncológico Nacional (ION)</b>, proyecto anunciado por el ministro de Salud, <b>Fernando Boyd Galindo</b>, como parte del fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria del país. El nuevo edificio estará ubicado junto al Hospital de Cancerología Dr. Adán Ríos, en Ciudad de la Salud, y contará con áreas especializadas como laboratorios, consulta externa y espacios para quimioterapia.Según Boyd Galindo, el proyecto forma parte del <b>convenio Minsa–CSS</b>, con el cual se busca optimizar y expandir de manera gradual los servicios de atención en Ciudad de la Salud, garantizando una mejor cobertura para pacientes con cáncer. La nueva estructura tendrá <b>nueve niveles</b>, incluirá una sala de quimioterapia ambulatoria con <b>90 sillones y ocho camas</b> para tratamientos prolongados, además de un laboratorio clínico y molecular del servicio de hematología.Sumado a esto, se construirá un <b>edificio de estacionamientos de seis niveles</b> con 272 espacios.Las declaraciones del ministro se dieron durante la 'primera palada' del futuro Hospital de Mascotas, en Don Bosco, acto en el que también se refirió al <b>proceso de integración entre el Minsa y la CSS</b>. Esta medida, dijo, busca modernizar el sistema público de salud y eliminar duplicidades.Para ello, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">el presidente José Raúl Mulino</a> firmó un decreto que crea una mesa de trabajo con representantes del Minsa, CSS, el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Presidencia y Patronatos, encargada de definir lineamientos sobre servicios, medicamentos y atención a la población.Como parte de ese proceso, cada institución asumirá los costos generados por la atención de pacientes en instalaciones del Minsa o de la CSS, con el objetivo de garantizar una distribución eficiente de los recursos.El Ejecutivo ya formalizó la creación de la <b>Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud</b> mediante el Decreto No. 26, publicado en <b>Gaceta Oficial</b>.