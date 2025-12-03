Licitación por $250 millones para ampliar el corredor de Las Playas atrae dos propuestas

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) realizó este miércoles 3 de diciembre el acto de licitación por mejor valor del proyecto “Ampliación del corredor de Las Playas tramo El Espino–Sajalices y variante de Campana”, con un precio de referencia de 250 millones de dólares.

De acuerdo con el MOP, el proyecto, declarado de interés público por el Consejo de Gabinete, es considerado clave para fortalecer la conectividad regional.

También destacó que este vía impulsará el desarrollo económico y mejorará la calidad de vida de miles de ciudadanos que transitan a diario por la vía Interamericana.

DOS PROPUESTAS

Durante la apertura de sobres económicos participaron dos empresas interesadas en ejecutar los trabajos. Las propuestas, anunciadas en orden de presentación, fueron:

Consorcio I & C Panamá (CUSA + ININCO): $265,313,000.00

Constructora MECO, S.A.: $228,451,693.02

Ambas ofertas serán evaluadas conforme al reglamento de contrataciones públicas, que pondera tanto la propuesta técnica como la económica.

IMPACTO REGIONAL

El proyecto comprende la intervención de aproximadamente 20 kilómetros, que incluyen: ampliación del corredor de Las Playas de cuatro a seis carriles, desde El Espino hasta Sajalices.

Construcción de la Variante de Campana, un viaducto de ingeniería mayor que permitirá descender de forma segura hacia un nuevo intercambiador en Sajalices.

La obra busca descongestionar el flujo vehicular hacia el interior del país y fortalecer la actividad turística y comercial del sector oeste, beneficiando directamente a los distritos de La Chorrera, Capira, Chame y San Carlos.

PRÓXIMOS PASOS

Tras la evaluación técnica y económica de las propuestas, el MOP procederá con la adjudicación del contrato según la Ley de Contrataciones Públicas.

La sesión de apertura fue presidida por Martha Alemán, directora de Administración de Contratos del MOP, y contó con la participación de Edwin Lewis, director de Estudios y Diseños; Edgar Peregrina, director de Proyectos Especiales; y Enzo Rodríguez, asesor legal de la institución.