‘Esto es una guerra’: Trump justifica muertes en ataque a narcolancha y promete divulgar el video

El presidente Donald Trump reveló la tarde de este miércoles 3 de diciembre que su administración revelará el video del ataque a una supuesta narcolancha al sur del Mar Caribe, cerca de las costas venezolanas.

Trump ofreció sus declaraciones luego de las críticas que había recibido el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y los generales que estaban a cargo de la misión de control al narcotráfico en la zona de rematar a unos sobrevivientes en la segunda destrucción de una embarcación en septiembre.

Al ser consultado que mataron a personas que se estaban aferrando a unos trozos de madera en el mar Trump recordó que “esto es una guerra”.

Añadió que esos hombres, que viajaban en la embarcación destruida, “estaban matando a nuestra gente”.

“Mataron ciudadanos nuestros por millones, a lo largo de los años, esto sin mencionar el impacto de las familias”, destacó Trump al defender al general que estuvo a cargo de la operación que destruyó la primera supuesta narcolancha.

Al consultarle a Trump si apoyaba la idea de matar a sobrevivientes el mandatario respondió que el apoyaba la idea de destruir esas embarcaciones.

El presidente dijo a los reporteros desde el Salón Oval de la Casa Blanca que él no sabía que contenía el video, pero que si lo presentarían.

En este momento, el presidente recordó que con la destrucción de cada narcolancha salvan la vida de 25 mil estadounidenses.

Los barcos, aviones y tropas fueron desplazadas a la zona para impedir el ingreso de cocaína y fentanilo, que son traficados por los cárteles Tren de Aragua, el Clan del Golfo y Los Soles.

Trump designó a Los Soles, supuestamente liderada por Nicolás Maduro, como una organización terrorista extranjera.

El mandatario reiteró que el tráfico de drogas por el Mar Caribe ha disminuido en un 91%. “El ingreso de droga por mar a caído en más de un 91%”, insistió a los reporteros quien acudieron al Salón Oval al anunció de la eliminación de unas políticas de la industria automotriz.

Además, recordó que pronto el operativo Lanza del sur comenzará sus operaciones por tierra para controlar el tráfico de drogas en la región.

“Pronto empezaremos en tierra. Porque conocemos las rutas y conocemos todas las casas. Además, sabemos dónde fabrican” las droga, dijo Trump.