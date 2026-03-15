Panamá abre la gira latinoamericana del presidente de Alemania para fortalecer relaciones comerciales

El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, iniciará este lunes una gira oficial por América Latina con una primera escala en Panamá, donde sostendrá reuniones con el mandatario panameño, José Raúl Mulino, con el objetivo de fortalecer las relaciones políticas y económicas entre ambos países.

La visita forma parte de un recorrido regional que también incluirá a Guatemala y México, y que se extenderá hasta el próximo viernes. De acuerdo con la oficina presidencial alemana, el viaje busca estrechar la cooperación con socios latinoamericanos que comparten valores democráticos y con los que Berlín aspira a profundizar sus vínculos comerciales.

Panamá será el punto de partida de la gira y tendrá un papel central en la agenda del mandatario alemán, ya que el país es considerado el principal mercado para las exportaciones e inversiones alemanas en Centroamérica.

Durante su estancia en Ciudad de Panamá, Steinmeier será recibido por el presidente Mulino en una reunión bilateral en la que se espera que ambos mandatarios aborden temas de cooperación económica, comercio, inversión y desafíos globales.

Tras el encuentro, los jefes de Estado ofrecerán declaraciones a los medios de comunicación.

Según la presidencia alemana, uno de los principales objetivos de la visita es explorar nuevas oportunidades para ampliar las relaciones económicas entre ambos países, en un contexto en el que Alemania busca fortalecer sus alianzas comerciales fuera de Europa.

Como parte de su agenda en el país, Steinmeier visitará el Canal de Panamá, una de las infraestructuras logísticas más importantes del comercio mundial y un símbolo del papel estratégico que Panamá desempeña en las rutas marítimas internacionales.

El mandatario también recorrerá el Biomuseo, un centro cultural y científico ubicado en la Calzada de Amador que fue diseñado por el reconocido arquitecto canadiense Frank Gehry. El museo está dedicado a explicar la biodiversidad del istmo y el impacto que tuvo la formación geológica de Panamá en la evolución de las especies y el intercambio biológico entre continentes.

La visita de Steinmeier marca un hito en las relaciones bilaterales, ya que se trata de la primera ocasión en que un presidente alemán realiza un viaje oficial a Panamá.

Para Berlín, el país centroamericano representa un socio económico relevante en la región, debido a su posición geográfica estratégica, su plataforma logística y su papel como centro financiero y comercial.