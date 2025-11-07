Estados Unidos lanza su ataque número 16 contra ‘narcoterroristas’ en el Caribe; ya suman 68 muertos

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que, por orden del presidente Donald Trump, el departamento que dirige llevó a cabo un “ataque cinético letal” contra una supuesta “narcolancha”.

De acuerdo con Hegseth, la “narcolancha” era operado por una organización designada por la administración Trump como “narcoterrorista” y traficaba estupefacientes en el Mar Caribe.

Hegseth reveló que tres personas a bordo murieron y no se reportaron bajas entre las fuerzas estadounidenses que participaron en la operación al sur del Mar Caribe.

El funcionario estadounidense subrayó que “los ataques con buques contra narcoterroristas continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense”.

Además, Hegseth lanzó una advertencia dirigida a las organizaciones de tráfico de drogas.

Según Fox News, el funcionario dijo “a todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas”.

La Casa Blanca y el Pentágono han presentado estas operaciones como parte de una campaña para frenar el envío de estupefacientes hacia Estados Unidos por parte de los cárteles Tren de Aragua y Los Soles, que fueron designados como grupos terroristas.

Trump autorizó los ataques semejantes en los últimos meses, algunos de los cuales ya habían causado decenas de víctimas y generado críticas internacionales, especialmente por los defensores de derechos humanos.

Este sería el ataque número 16 contra los supuestos grupos terrorista, los cuales han dejado 68 hombres muertos en el Caribe.