Estados Unidos lanza su ataque número 16 contra ‘narcoterroristas’ en el Caribe; ya suman 68 muertos

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/pete-hegseth" target="_blank">El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth</a>, anunció que, por orden del <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/donald-trump" target="_blank">presidente Donald Trump</a>, el departamento que dirige llevó a cabo un <b>'ataque cinético letal'</b> contra una supuesta <b>'narcolancha'</b>.De acuerdo con Hegseth, la 'narcolancha' era operado por una organización designada por la administración Trump como 'narcoterrorista' y traficaba estupefacientes en el Mar Caribe. Hegseth reveló que tres personas a bordo murieron y no se reportaron bajas entre las fuerzas estadounidenses que participaron en la operación al sur del Mar Caribe. <b>El funcionario estadounidense subrayó que 'los ataques con buques contra narcoterroristas continuarán hasta que cese el envenenamiento del pueblo estadounidense'.</b>Además, Hegseth lanzó una advertencia dirigida a las organizaciones de tráfico de drogas.Según Fox News, el funcionario dijo 'a todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas'. <b>La Casa Blanca y el Pentágono han presentado estas operaciones como parte de una campaña para frenar el envío de estupefacientes hacia Estados Unidos por parte de los cárteles Tren de Aragua y Los Soles, que fueron designados como grupos terroristas.</b>Trump autorizó los ataques semejantes en los últimos meses, algunos de los cuales ya habían causado decenas de víctimas y generado críticas internacionales, especialmente por los defensores de derechos humanos.Este sería el ataque número 16 contra los supuestos grupos terrorista, los cuales han dejado 68 hombres muertos en el Caribe.