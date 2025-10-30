Golpe a los ‘narcoterroristas’ en el Pacífico: cuatro muertos en operación contra narcoterrorismo

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó a través de sus redes sociales que, por orden del presidente Donald Trump, tropas estadounidenses llevaron a cabo un ataque letal contra una embarcación de narcotráfico vinculada a una organización designada como terrorista en el Pacífico oriental.

De acuerdo con Hegseth, la operación fue este miércoles 29 de octubre —descrita como un “ataque cinético letal”— se realizó en aguas internacionales y dio de baja a cuatro hombres identificados como “narcoterroristas” que viajaban a bordo del navío.

La administración Trump designó a los cárteles Los Soles y Tren de Aragua como grupos terroristas, que atacan a los estadounidenses.

Además, consideran que los citados grupos terroristas son liderados por Nicolás Maduro, por el cual Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares para lograr su captura.

“Esta embarcación, como todas las anteriores, era utilizada para el contrabando ilícito de drogas, transitaba por una ruta conocida del narcotráfico y transportaba estupefacientes”, precisó Hegseth.

El funcionario aseguró que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido durante la operación.

Añadió que la administración de Trump mantendrá una política de “tolerancia cero” contra los grupos criminales transnacionales.

“El hemisferio occidental ya no es un refugio seguro para los narcoterroristas que llevan drogas a nuestras costas para envenenar a los estadounidenses”, enfatizó.

Igualmente, destacó que el Departamento de Guerra de Estados Unidos continuará cazando a los narcoterroristas y eliminándolos dondequiera que operen.