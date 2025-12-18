Lula reitera su ofrecimiento como mediador entre Estados Unidos y Venezuela para evitar una escalada militar

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó este jueves su disposición a actuar como mediador entre Estados Unidos y el Gobierno de Venezuela, en medio de la creciente tensión derivada de acciones militares, sanciones y el bloqueo anunciado por Washington contra el transporte petrolero venezolano.

Durante una conversación con periodistas, Lula afirmó que evalúa retomar el diálogo con el presidente estadounidense, Donald Trump, antes de Navidad, con el objetivo de explorar una salida diplomática que evite una escalada armada. El mandatario brasileño subrayó que la situación puede resolverse “sin guerra” y reiteró su rechazo a cualquier conflicto de carácter bélico en la región.

Lula confirmó que ya sostuvo conversaciones con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, para conocer el estado de las negociaciones y las posiciones planteadas frente a Estados Unidos. Según indicó, su intención es facilitar un entendimiento entre ambas partes, apelando a la diplomacia como herramienta principal.

El jefe de Estado brasileño recordó su experiencia previa como mediador internacional, al señalar que fue uno de los impulsores del Grupo de Amigos de Venezuela y que, en el pasado, intentó reducir las tensiones entre el Gobierno del entonces presidente Hugo Chávez y la administración del expresidente estadounidense George W. Bush.

“Creo mucho en la palabra, en el poder de persuasión y en el poder de convencimiento”, afirmó Lula, al destacar que la diplomacia ofrece mejores resultados que las posturas belicistas. En ese sentido, aseguró que Brasil está dispuesto a colaborar tanto con Caracas como con Washington para promover una solución pacífica.

El pronunciamiento del mandatario brasileño se produce en un contexto de endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia Venezuela. El martes, el presidente Trump ordenó un “bloqueo total” a los petroleros sancionados que entren o salgan del país sudamericano, medida que Caracas considera ilegal y orientada a propiciar un cambio de régimen.

Además, esta semana fuerzas estadounidenses realizaron un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha en el océano Pacífico, que dejó cuatro personas muertas. Washington sostiene que estas operaciones forman parte de su lucha contra el narcotráfico, mientras que el Gobierno venezolano rechaza estas acusaciones y las califica como un pretexto para justificar acciones militares.

Venezuela ha reiterado que mantendrá sus exportaciones de petróleo pese al bloqueo y ha denunciado las medidas estadounidenses ante la comunidad internacional. Diversos países han expresado preocupación por la escalada de tensiones, mientras organismos multilaterales observan con atención la evolución del conflicto.

En este escenario, la oferta de mediación de Brasil busca reducir la confrontación y preservar la estabilidad regional, en un momento marcado por el deterioro de las relaciones entre Washington y Caracas.