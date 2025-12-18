Grupo Cibest acuerda la venta del 100 % de Banistmo a Inversiones Cuscatlán

Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, alcanzó un acuerdo para la venta del 100 % de las acciones de Banistmo, banco de licencia local en Panamá, a Inversiones Cuscatlán Centroamérica, en una operación que marca un giro estratégico en su presencia regional y el inicio de una nueva etapa para una de las entidades financieras más relevantes del país.

La transacción, anunciada oficialmente por el grupo financiero, incluye a todas las sociedades subordinadas de Banistmo, entre ellas Leasing Banistmo y Banistmo Investment Corporation, y está sujeta a la aprobación de las autoridades regulatorias panameñas. Mientras se completa el proceso, Grupo Cibest continuará operando el banco y garantizando la continuidad de los servicios, así como la estabilidad para clientes y colaboradores.

La decisión responde a una estrategia de optimización del portafolio y creación de valor, mediante la cual Grupo Cibest busca concentrar sus capacidades en negocios donde posee ventajas diferenciales, al tiempo que fortalece su propuesta regional de servicios financieros para Latinoamérica y los latinoamericanos.

Desde la perspectiva del comprador, Inversiones Cuscatlán apuesta por fortalecer su presencia en Panamá, incorporando a Banistmo a su red de instituciones financieras en Centroamérica. El grupo cuenta con experiencia en procesos de transformación y crecimiento en la región, con operaciones en banca, hipotecas y seguros en países como El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá y Colombia.

“Estamos convencidos de que esta operación traerá ventajas claras para los clientes. La experiencia y el conocimiento regional de Cuscatlán permitirán sumar capacidades y generar valor”, afirmó Juan Carlos Mora, CEO de Grupo Cibest, al subrayar que la presencia del grupo en Panamá se mantendrá a través de Bancolombia Panamá, como banco off shore, y de Cibest Capital.

Por su parte, Federico Nasser Facussé, presidente de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, aseguró que el grupo tiene una visión de largo plazo en el sector financiero y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de Banistmo como una institución clave para el desarrollo económico panameño.

La operación también contempla un proceso de transición diseñado para proteger a los colaboradores, quienes pasarán a formar parte de Inversiones Cuscatlán, así como para asegurar la continuidad de la oferta de productos y servicios financieros.

Banistmo forma parte del portafolio de Grupo Cibest desde 2013, cuando el entonces Bancolombia adquirió la operación del HSBC en Panamá por US$2.100 millones. Con esta venta, el banco inicia una nueva etapa bajo una administración con enfoque regional, mientras Grupo Cibest avanza en la redefinición de su estrategia internacional.