El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá el próximo martes sobre la situación en Venezuela

<b>Miklic señaló que la convocatoria, a petición de Venezuela</b>, se realiza en el <b>marco de las funciones de la presidencia rotatoria</b>, que <b>Eslovenia ejerce durante todo el mes de diciembre</b>.<b>La solicitud de Venezuela de celebrar una sesión de emergencia ante el Consejo de Seguridad</b> llega en un <b>contexto de creciente tensión por las sanciones estadounidenses</b>, que <b>afectan directamente al transporte y comercio de petróleo del país suramericano</b>.<b>La reunión permitirá a los miembros del órgano analizar la situación y evaluar posibles medidas colectivas</b>, aunque <b>la presidencia no ha precisado aún los temas concretos que se debatirán ni si habrá participación de representantes de Caracas</b>.<b>Eslovenia, como presidencia rotatoria, tiene la autoridad para dirigir los debates y facilitar la coordinación entre los miembros del Consejo</b>.