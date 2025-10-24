Ataque nocturno por orden de Trump: seis presuntos narco-terroristas fallecen en el Caribe

En la madrugada de este viernes 24 de octubre, y por instrucción del presidente Donald Trump, el Departamento de la Guerra de Estados Unidos destruyó una narcolancha presumiblemente del cártel Tren de Aragua, en aguas internacionales cerca a las costas de Venezuela.

Así lo reveló este viernes 24 de octubre el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien recordó que el Tren de Aragua es catalogada como una organización terrorista por la administración Trump.

Hegseth informó en sus redes sociales que seis hombres a bordo murieron en la acción y que no se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses.

De acuerdo con el funcionario estadounidense, los servicios de inteligencia tenían conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos.

“Si eres un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, te trataremos como tratamos a Al-Qaeda”, destacó Hegseth.

El funcionario destacó que “de día o de noche, mapearemos tus redes, rastrearemos a tu gente, te cazaremos y te mataremos”.

Esta revelación se conoce un día después de que Hegseth afirmara que “nuestra generación pasó la mejor parte de dos décadas cazando a Al Qaeda, cazando al Estado Islámico, pues, como dijo el presidente [Trump], este es el Estado Islámico, este es el Al Qaeda del hemisferio occidental”.

El secretario de Guerra enfatizó que la lucha contra el narcotráfico es una cuestión de salvar vidas estadounidenses, citando que “cada barco que atacamos salva la vida de 25.000 estadounidenses” gracias a que se interceptan las drogas.

La administración Trump designó a los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua como organizaciones terroristas, que atentan contra los estadounidenses al enviar toneladas de droga.

Además, manifestó que esos grupos intimidad, aterrorizan y extorsionan y envían veneno al pueblo estadounidense.

Para la administración Trump Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López lidera los citados grupos terroristas en Venezuela.