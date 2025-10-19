  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Tres ‘narcoterroristas’ muertos tras ataque de Estados Unidos a embarcación del Ejército de Liberación Nacional

‘El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son’, dijo Hegseth.
‘El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son’, dijo Hegseth. Tomado de Truth Social
Por
Manuel Vega Loo
  • 19/10/2025 11:51
El funcionario recordó que ese buque del ELN, que es una organización designada como terrorista por Estados Unidos, operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reveló que este viernes 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Donald Trump, las tropas estadounidenses atacaron un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Hegseth efectuó esa revelación este domingo 19 de octubre en su cuenta de Truth Social, en la que afirmó que el ataque lo efectuó el Departamento de Guerra de Estados Unidos.

El funcionario recordó que ese buque del ELN, que es una organización designada como terrorista por Estados Unidos, operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur.

La revelación de Hegseth se conoce unas horas después que Trump catalogó la mañana de este domingo 19 de octubre a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como un “narcotraficante ilegal”.

Para Trump, Petro, un fuerte crítico a las medidas que ha tomado en el Mar Caribe contra los narcotraficantes, alienta fuertemente “la producción masiva de drogas”.

“Presidente Gustavo Petro, de Colombia, es un narcotraficante ilegal que está alentando fuertemente la producción masiva de drogas, en grandes y pequeños campos”, por todo su país, reiteró Trump.

“Nuestra inteligencia tenía conocimiento de que el buque estaba involucrado en el contrabando ilícito de narcóticos, navegaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba cantidades sustanciales de narcóticos”, explicó Hegseth.

De acuerdo con el secretario de Guerra, durante el ataque, que se llevó a cabo en aguas internacionales, se encontraban tres narcoterroristas a bordo.

Añadió que los tres terroristas murieron y ninguna fuerza estadounidense resultó herida durante el operativo en las aguas internacionales.

Para Hegseth, estos “cárteles son la Al Qaeda del hemisferio occidental, que usa la violencia, el asesinato y el terrorismo para imponer su voluntad, amenazar nuestra seguridad nacional y envenenar a nuestro pueblo”.

“El ejército estadounidense tratará a estas organizaciones como los terroristas que son: serán perseguidos y aniquilados, igual que Al Qaeda”, añadió.

Por su lado, el presidente Gustavo Petro afirmó que la lancha del pescador de Santa Marta no era del ELN, “era de una familia humilde, amante del mar y de ahí extraía sus alimentos”.

“Qué le dice usted a esa familia, explíqueme porque usted ayudó a asesinar un humilde pescador de Santa Marta, la tierra donde murió Bolívar, y de la que dicen, es el corazón del mundo”, dijo Petro en su cuenta de X.

Lo Nuevo