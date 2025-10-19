Tres ‘narcoterroristas’ muertos tras ataque de Estados Unidos a embarcación del Ejército de Liberación Nacional

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, reveló que este viernes 17 de octubre, bajo la dirección del presidente Donald Trump, las tropas estadounidenses atacaron un buque afiliado al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Hegseth efectuó esa revelación este domingo 19 de octubre en su cuenta de Truth Social, en la que afirmó que el ataque lo efectuó el Departamento de Guerra de Estados Unidos.

El funcionario recordó que ese buque del ELN, que es una organización designada como terrorista por Estados Unidos, operaba en el área de responsabilidad del Comando Sur.

La revelación de Hegseth se conoce unas horas después que Trump catalogó la mañana de este domingo 19 de octubre a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, como un “narcotraficante ilegal”.