‘Los cárteles son el Al Qaeda del hemisferio occidental’, advierte el secretario de Guerra, Pete Hegseth

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que las organizaciones de narcotráfico serán tratadas con la misma agresividad y determinación que grupos terroristas, como Al Qaeda.

Las declaraciones se dieron durante un discurso ante personal militar, donde Hegseth enfatizó una “nueva dinámica” de respuesta militar bajo la administración de Donald Trump.

‘El Al Qaeda del hemisferio occidental’

En su discurso, Hegseth estableció una comparación contundente entre los cárteles de la droga y las organizaciones terroristas islamistas que el ejército estadounidense combatió en las décadas de los años de 1990 y 2000.

“Tenemos otras entidades en nuestro hemisferio que han estado envenenando a los jóvenes de Estados Unidos y a los estadounidenses durante demasiado tiempo: cárteles de droga, narcoterroristas”, declaró Hegseth.

“Se les conoce por diferentes nombres, pero son básicamente el Al Qaeda del hemisferio occidental”, reiteró ante un grupo de soldados.

El secretario de Guerra argumentó que esas organizaciones “operan en carteles que envenenan al pueblo estadounidense y traen violencia a nuestras calles”.

Hegseth señaló que la nueva política implica un cambio radical en la forma en que el ejército abordará a estas organizaciones.

En clara alusión a las restricciones previas, Hegseth citó una instrucción directa de Trump: “el presidente Trump ha dicho que vamos a desatar las manos de nuestro ejército y asegurarnos de que entiendan que hay una nueva dinámica”.

La administración considera a Nicolás Maduro como el líder de los cárteles de Los Soles y Tren de Aragua, por ello ofrece una recompensa de 50 millones de dólares para lograr su captura.

Hegseth ofreció sus declaraciones una semana después que se conoció que el portaaviones Gerald Ford fue enviado a la zona del Mar Caribe para reforzar el despliegue de tropas que tiene Estados Unidos en la región.