EE. UU. lanza ataque “cinético letal” contra buque narco en el Caribe

Las fuerzas militares de Estados Unidos ejecutaron un nuevo ataque al que denominaron <b>'cinético letal' </b>contra otro buque de narcotráfico en aguas internacionales del Caribe, <b>dejando como resultado tres personas muertas</b>. Según informó este domingo, <b>el secretario de Defensa, Pete Hegseth</b>, a través de la red social X, la acción forma parte de una amplia <b>operación militar impulsada por el gobierno de Donald Trump para frenar el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.</b><b>El buque operado por una organización Terrorista Desiganda (OTD) había SIDO identificado como parte de una red de contrabando marítimo de estupefacientes</b>. El operativo, calificado fue realizado sin bajas en las fuerzas norteamericanas.<b>'Estos narcoterroristas están introduciendo drogas en nuestro país para envenenar a los estadounidenses en su propia tierra, y no lo lograrán. El departamento los tratará exactamente igual como tratamos a Al-Qaeda. Seguiremos rastreándolos, localizándolos, buscándolos y eliminándolos', afirmó Hegseth en un comunicado.</b><b>Una operación militar sin precedentes en el Caribe</b>Durante las últimas semanas, Estados Unidos ha intensificado su presencia militar en la región, desplegando buques de guerra y aviones en el caribe y pacífico. <b>En total, se han realizado más de 15 ataques contra embarcaciones sospechosas, con un saldo estimado de 65 muertos.</b><b>El Pentágono </b>sostiene que los operativos se efectúan fuera de aguas territoriales y dirigidos a organizaciones vinculadas al narcotráfico internacional, a las que considera una amenaza terrorista.El incremento de la presencia militar de Washington en el Caribe ha generado inquietud en América Latina, especialmente tras los rumores sobre un posible ataque a Venezuela. Sin embargo, el presidente Trump descartó esa posibilidad.<b>En una entrevista realizada al mandatario a bordo del Air Force One, negó cualquier intención de intervención militar en el país sudamericano.</b>Con esta nueva ofensiva, la administración Trump busca enviar un mensaje de fuerza frente a las redes de narcotráfico que operan en el Caribe y el Pacífico, reforzando su política de seguridad hemisférica.