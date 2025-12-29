Desembolsos de créditos nuevos en el Sistema Bancario Nacional alcanzan los $24,025 millones, un alza de 5.1 %

La cartera bruta del Sistema Bancario Nacional (SBN), totalizó $64,958 millones, con un crecimiento interanual de 1.2 % o $774.8 millones más, según el Informe de Actividad Bancaria (IAB) de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

De acuerdo con las estadísticas, este desempeño, estuvo sustentado por el sector privado, cuyo saldo aumentó 2.1 % o $1,287.7 millones adicionales, mientras que el crédito al sector público registró una contracción de 21.8 % o $512.9 millones menos.

Destacó que dentro del sector privado, el portafolio mantiene una alta concentración en tres segmentos: comercio, hipotecario y consumo personal. En conjunto, añadió, estos tres rubros pasaron de representar 76.1 % de la cartera interna en noviembre de 2024 a 77.8 % un año después, lo que refuerza su papel como motores del crédito doméstico.

En cuanto a los créditos nuevos, el SBN acumuló desembolsos por $24,025 millones, con un alza de 5.1 % o $1,163.7 millones más, que en igual periodo del año anterior.

Comercio (incluye servicios) concentró cerca del 48 % de este flujo con $11,415 millones, con un crecimiento de 15.8 % interanual, consolidándose como el principal destino del crédito nuevo, consumo personal con un aumento de 3.1 %, en ganadería con un incremento de 5.3 % y un aumento marcado, aunque desde una base muy baja, en minas y canteras, donde el flujo pasó de $6 millones a $119 millones. Adicionalmente, se registra un crecimiento del flujo hacia entidad pública de 14.8%.

Cartera crediticia neta del CBI

Por su parte, la cartera crediticia neta del Centro Bancario Internacional (CBI), creció 5.91 % al alcanzar $100,578.9 millones, con un crecimiento interanual de $5,608.4 millones, frente al mismo periodo del año anterior.

Según las cifras de la SBP, este desempeño consolida la cartera como el principal motor de expansión de los activos a noviembre de 2025.

Los depósitos del CBI se mantuvieron como principal fuente de fondeo totalizando $115,131.7 millones, con un incremento interanual de 7.20% o $7,728.8 millones, el cual fue liderado por los depósitos externos que aumentaron 13.17 %, mientras que los depósitos internos crecieron 3.57%.

En conjunto, este resultado refuerza el rol del CBI como plataforma regional de captación, con una composición que sigue favoreciendo el fondeo externo.

Los activos netos del CBI sumaron $161,700.9 millones, lo que representa un incremento interanual de 5.69 % o $8,705.2 millones, desempeño que confirma la continuidad de una estrategia orientada a expandir activos productivos y optimizar el uso del balance en un entorno de competencia regional por liquidez y condiciones financieras internacionales aún exigentes.

En términos generales, la evolución observada sugiere una asignación eficiente de recursos y una gestión prudente del balance, preservando métricas de solvencia consistentes con un perfil de riesgo moderado.

En materia de liquidez, los activos líquidos netos totalizaron 18,531.1 millones, con una variación interanual de 7.59 % o $1,307.0 millones, lo que representa aproximadamente 11.46 % del activo total (vs. 11.26% un año antes), reflejando una mejora del colchón líquido en relación con el tamaño del balance.}

En términos de solvencia, BI al cierre del tercer trimestre refleja un perfil de capital robusto y holgado frente a los requerimientos regulatorios, con un Índice de Adecuación de Capital (IAC) de 16.34 %, muy por encima del mínimo regulatorio de 8% y en su nivel más alto de al menos los últimos ocho trimestres, siendo además la primera vez que supera el 16% en ese período. Esta holgura constituye un amortiguador ante eventuales deterioros de calidad de activos o episodios de volatilidad financiera.

Estos resultados evidencian que los bancos del CBI mantienen fundamentos sólidos de liquidez, capital y rentabilidad, que lo posicionan bien para enfrentar un entorno financiero más exigente. Para consolidar esta fortaleza, será clave seguir mejorando la eficiencia operativa, optimizar la gestión de activos y pasivos, diversificar las fuentes de fondeo y reforzar el monitoreo de la calidad de los activos y del capital, de modo que se preserve la resiliencia estructural ante eventuales escenarios de estrés.