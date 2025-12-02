Secretario Pete Hegseth: ‘Estamos enviando narcoterroristas al fondo del océano’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, ofrecieron este martes 2 de diciembre nuevas declaraciones sobre las operaciones militares y de seguridad que el Gobierno mantiene al sur del Mar Caribe y el océano Pacífico, dirigidas —según la Casa Blanca— a desarticular redes de narcoterrorismo en el hemisferio.

Las declaraciones se dieron al cierre del gabinete presidencial, en medio de un despliegue militar que Washington ha defendido como “esencial” para detener el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

Hegseth: “Hemos empezado a poner narcoterroristas en el fondo del océano”.

Además, el funcionario aseguró que las operaciones militares han entrado en una fase “más agresiva”, enfocada primero en asegurar la frontera sur y ahora en “buscar y seguir a los narcoterroristas y organizaciones terroristas irregulares” que operan en la región.

“Solo hemos comenzado a atacar barcos narcoterroristas y a poner a narcoterroristas en el fondo del océano, porque han estado envenenando al pueblo estadounidense”, afirmó.

Hegseth acusó directamente a la administración del expresidente Joe Biden de haber permitido “que los carteles se acercaran a la frontera” y de facilitar, según él, que estas estructuras criminales influyeran en comunidades enteras, provocando la muerte de “cientos de miles” de estadounidenses por sobredosis.

“El presidente Trump vamos a luchar contra estas organizaciones terroristas irregulares, y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos deteniendo las drogas, atacando barcos y derrotando a los narcoterroristas”, añadió.

Hegseth indicó que, debido al impacto de las operaciones, en los últimos días se ha producido una “pausa” en los ataques simplemente porque “es difícil encontrar barcos para disparar ahora mismo”.

“Ese es el punto entero. La diferencia tiene que importar, no arrastrar y volver a empezar como hacían administraciones anteriores. Estamos rompiendo ese ciclo”, dijo.

El secretario reiteró que el Gobierno respalda completamente a los comandantes que toman decisiones en escenarios complejos: “Siempre tenemos su espalda, y el presidente tiene la nuestra. Han hecho lo correcto y continuaremos así”.

Trump, por su lado, dijo que “las drogas que vienen por el océano han bajado 91%”.

Además, afirmó que los resultados de las operaciones militares ya se reflejan en las cifras.

“Las drogas que vienen por el océano están bajando un 91%”, aseguró sin ofrecer detalles adicionales.

La administración sostiene que la estrategia marítima es clave para reducir el ingreso de fentanilo y otras sustancias ilegales a Estados Unidos.

Estados Unidos considera que el líder del cártel que envía la droga es Nicolás Maduro, por el cual ofrece una recompensa de 50 millones de dólares para lograr su captura.

La administración considera que Maduro lidera el cártel de Los Soles, el cual fue designado como una organización terrorista extranjera.