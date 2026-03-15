Zarzos en la comarca, contratos directos para puentes a más del triple de su precio

<i>'Ya tienen orden de proceder la construcción de 50 nuevos puentes zarzos en la comarca Ngäbe Buglé'</i>, lo que facilitará la movilidad de las comunidades, anunció el presidente <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b> hace dos semanas. <b>A pesar de que la comunidad los ha esperado hace 30 años, el gobierno los contrató de manera directa y excepcional, al triple de su valor y con algunas empresas cuestionadas</b> o que en los últimos cinco años no tenían contratos con el Estado.La necesidad es indiscutible,<b> 70 personas, en su mayoría estudiantes, fallecieron al intentar cruzar los ríos de la comarca Ngäbe Buglé en los últimos 25 años según el informe ‘Educación Mortal: Crisis sistemática’ </b>elaborado por la <b>Fundación para el Desarrollo Sostenible de Panamá (Fudespa)</b> y preparado con testimonios hasta septiembre de 2025.