Corredor humanitario buscará llevar alimentos y medicinas a La Paz y El Alto

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, anunció la tarde de este 22 de mayo que el Gobierno boliviano pondrá en marcha este sábado 23 de mayo un operativo denominado “corredor humanitario de las banderas blancas” para despejar carreteras bloqueadas y restablecer el abastecimiento hacia las ciudades de La Paz y El Alto.

Según explicó el funcionario, el operativo se enfocará principalmente en habilitar la vía que conecta la ciudad de Oruro con La Paz, afectada por protestas y cierres de carreteras registrados en los últimos días.

“El Gobierno del Estado ha decidido el día de mañana, sábado 23 de mayo, hacer un operativo que se va a denominar corredor humanitario de las banderas blancas”, declaró Oviedo.

El ministro indicó que el objetivo de la medida es permitir el ingreso de alimentos, oxígeno, medicamentos y otros suministros necesarios para la población de ambas ciudades.

“Esta operación va a empezar a despejar las carreteras, sobre todo la que une la ciudad de Oruro con la ciudad de La Paz”, señaló.

Oviedo agregó que el operativo busca garantizar el abastecimiento de productos esenciales ante el impacto generado por los bloqueos en distintas regiones del país.

“El objetivo de este operativo es permitir que a las ciudades de El Alto y de La Paz lleguen alimentos, oxígeno, medicamentos y todo lo que requieren las poblaciones de estas ciudades”, sostuvo el ministro.

Las autoridades bolivianas mantienen seguimiento a las protestas y cierres de vías que han afectado el transporte y la distribución de suministros en varias zonas del país.