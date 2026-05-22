Panamá y bloque regional condenan acciones que buscan desestabilizar a Bolivia

Los países miembros del bloque regional “Escudo de las Américas” expresaron su “profunda preocupación” por las protestas y bloqueos de carreteras registrados en Bolivia, al considerar que buscan “subvertir el orden constitucional” y desestabilizar al gobierno democráticamente elegido del presidente Rodrigo Paz.

La declaración conjunta fue difundida por el Departamento de Estado de Estados Unidos y cuenta con el respaldo de los gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago.

En el comunicado, los países firmantes reiteraron su apoyo al Gobierno boliviano y exhortaron a los manifestantes a expresar sus reclamos de manera pacífica y respetando las instituciones democráticas.

“Cuando los manifestantes recurren a la violencia, el Gobierno tiene un interés legítimo en proteger el orden público dentro del marco de la ley”, señala el texto oficial.

Asimismo, los integrantes del “Escudo de las Américas” advirtieron que no permitirán “el derrocamiento de líderes democráticamente elegidos en nuestro hemisferio”, incluso en casos donde existan apoyos de “criminales y narcotraficantes”.

La declaración también sostiene que las protestas y los cierres de vías están afectando el traslado de combustible y suministros médicos hacia distintas zonas de Bolivia, mientras el presidente Paz intenta “reparar la economía y las instituciones deterioradas” heredadas tras años de mala gestión.

Los países miembros indicaron además que han estado brindando asistencia humanitaria al pueblo boliviano en medio de la crisis.

“El Escudo de las Américas está comprometido a fortalecer la cooperación en todo el Hemisferio Occidental, apoyando la democracia, la seguridad y el bienestar de nuestra región”, concluyó el comunicado.