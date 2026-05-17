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Embajada de EE.UU. en Bolivia condena intentos de desestabilización y respalda al presidente Paz

El presidente de Bolviia, Rodrigo Paz, hablando durante un acto en la Casa Grande del Pueblo en La Paz (Bolivia).
El presidente de Bolviia, Rodrigo Paz, hablando durante un acto en la Casa Grande del Pueblo en La Paz (Bolivia). EFE
Por
Lourdes García Armuelles
  • 17/05/2026 16:44

La misión diplomática instalada en el país expresó su rechazo a “todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz”

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia se pronunció este domingo sobre la grave crisis política y humanitaria que enfrenta el país, marcada por disturbios y bloqueos que han generado escasez de medicamentos, alimentos y combustible.

En su declaración, la misión diplomática expresó su rechazo a “todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz” y reafirmó su apoyo a los esfuerzos del mandatario por restablecer el orden.

“Respaldamos al presidente Paz en sus esfuerzos por garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano”, señaló el comunicado, en referencia a las medidas que busca implementar el gobierno para contener la crisis.

Este jueves 14 de mayo un grupo de agentes de la policía impidió la entrada de los mineros a la plaza de armas de La Paz, con gases lacrimógenos, mientras los manifestantes lanzaban con hondas piedras y explosivos, constató la AFP.

Los manifestantes exigían la renuncia de Paz, en el poder desde noviembre de 2025 debido a que, según ellos, no atiende sus peticiones y necesidades.

Además, el grupo pide el abastecimiento de combustibles, ampliación de áreas mineras y suministro de explosivos para trabajar, detalló AFP.

Panamá se sumó a una Declaración Conjunta impulsada junto al Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay y respaldada por Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Honduras, Paraguay y Perú, en la que los países firmantes manifestaron preocupación por la situación que atraviesa Bolivia.

El documento advierte sobre el impacto de las protestas y bloqueos de carreteras registrados en territorio boliviano, los cuales han generado problemas de abastecimiento de alimentos e insumos esenciales para la población.

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