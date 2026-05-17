Embajada de EE.UU. en Bolivia condena intentos de desestabilización y respalda al presidente Paz

Este jueves 14 de mayo un grupo de agentes de la policía impidió la entrada de los mineros a la plaza de armas de La Paz, con gases lacrimógenos, mientras los manifestantes lanzaban con hondas piedras y explosivos, constató la AFP.Los manifestantes exigían la renuncia de Paz, en el poder desde noviembre de 2025 debido a que, según ellos, no atiende sus peticiones y necesidades.Además, el grupo pide el abastecimiento de combustibles, ampliación de áreas mineras y suministro de explosivos para trabajar, detalló AFP.