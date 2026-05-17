Embajada de EE.UU. en Bolivia condena intentos de desestabilización y respalda al presidente Paz

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia se pronunció este domingo sobre la grave crisis política y humanitaria que enfrenta el país, marcada por disturbios y bloqueos que han generado escasez de medicamentos, alimentos y combustible.

En su declaración, la misión diplomática expresó su rechazo a “todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz” y reafirmó su apoyo a los esfuerzos del mandatario por restablecer el orden.

“Respaldamos al presidente Paz en sus esfuerzos por garantizar la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano”, señaló el comunicado, en referencia a las medidas que busca implementar el gobierno para contener la crisis.