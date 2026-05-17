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Antonio Banderas desmiente crisis económica: ‘No estoy arruinado, estoy feliz y a tope’

El actor y director español Antonio Banderas
El actor y director español Antonio Banderas Redes Sociales
Por
Lourdes García Armuelles
  • 17/05/2026 16:14
El comunicado también tuvo un tono personal y emotivo, en el que Banderas compartió su visión sobre el pacto que mantiene con el teatro, con Málaga y consigo mismo

El actor y director español Antonio Banderas emitió este domingo un comunicado en el que desmintió de manera categórica los rumores sobre una supuesta ruina económica derivada de sus proyectos teatrales.

El malagueño, reconocido internacionalmente por su trayectoria en cine y teatro, aseguró que las informaciones que lo presentan como víctima de una crisis financiera carecen de fundamento y que su compromiso con el Teatro del Soho CaixaBank responde únicamente a la pasión por el arte y por su ciudad natal.

“La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe”, expresó con firmeza, dejando claro que su apuesta por la cultura está lejos de ser un problema para su patrimonio personal.

En su mensaje, Banderas explicó que el Teatro del Soho CaixaBank funciona como una empresa privada sin ánimo de lucro, concebida para operar en la práctica como un teatro público.

Subrayó que el proyecto no recibe subvenciones estatales ni las recibirá mientras él esté al frente, ya que se hace cargo personalmente de los costos que implican producciones de gran envergadura.

Agradeció, además, el respaldo de los patrocinadores que lo acompañan en esta aventura cultural, destacando que su objetivo no es obtener beneficios económicos, sino alcanzar la excelencia artística y ofrecer espectáculos de calidad que difícilmente podrían sostenerse en empresas que dependen de balances financieros.

El intérprete recordó que el año pasado el teatro recibió cerca de 200.000 espectadores, cifra que refleja el impacto y la aceptación que han tenido sus producciones tanto en Málaga como en Madrid.

Para él, el verdadero logro está en haber generado empleo para cientos de personas y en haber disfrutado de una etapa profesional que considera única en su carrera.

“Si hubiese querido ganar dinero habría sido muy fácil. Pero he preferido hacer producciones grandes, donde he dado trabajo a cientos de personas, y he disfrutado como no lo había hecho en toda mi carrera”, señaló, reafirmando que su motivación principal es la creación artística y no el beneficio económico.

El comunicado también tuvo un tono personal y emotivo, en el que Banderas compartió su visión sobre el pacto que mantiene con el teatro, con Málaga y consigo mismo.

Reconoció que asumir los déficits que puedan surgir en las producciones es parte de su compromiso y que lo hace con plena convicción, porque su pasión por el arte está por encima de cualquier cálculo financiero.

Con un estilo cercano, el actor insistió en que continuará impulsando proyectos de gran formato y que su intención es seguir rompiendo moldes en la escena cultural española.

El mensaje concluyó con una declaración optimista y contundente: “No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope. Y soy amenazantemente feliz”.

Con estas palabras, Banderas no solo despejó las dudas sobre su situación económica, sino que reafirmó su entusiasmo por seguir adelante con el Teatro del Soho CaixaBank, un proyecto que considera vital para la cultura de su ciudad y para su propia realización personal.

Su comunicado deja en claro que, lejos de la ruina, se encuentra en un momento de plenitud y energía, decidido a continuar aportando al desarrollo cultural con la misma pasión que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

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