EN VIVO | Lotería Nacional de Panamá - Resultados del sorteo de este 17 de mayo de 2026

La Lotería Nacional de Beneficencia realiza la tarde de este 10 de mayo de 2026 el sorteo ordinario de domingo.

Resultados del sorteo:

Primer Premio: 1746

Letras: BCDB

Serie: 7

Folio: 1

Segundo Premio: 558

Tercer Premio:

¿Qué es el sorteo de miercolito y cuáles son los premios?

El sorteo es uno de los regulares de la Lotería Nacional de Beneficencia, realizado todos los domingos.

Este sorteo se caracteriza por ofrecer premios a los jugadores que acierten ciertos números, y tiene una gran tradición en el país.

Existen también premios para los números que coinciden con las últimas cifras de los números ganadores, así como el segundo y tercer premio que también incluyen montos importantes.