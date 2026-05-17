MotoGP: Alex Márquez sufre graves fracturas tras brutal accidente en Cataluña

El piloto español Álex Márquez sufrió una fractura en una vértebra cervical y la clavícula derecha rota tras protagonizar un aparatoso accidente durante el Gran Premio de Cataluña de MotoGP disputado este domingo en el circuito de Montmeló.

El incidente ocurrió mientras Márquez peleaba por el liderato de la carrera con el también español Pedro Acosta. Según reportes oficiales, la motocicleta de Acosta presentó una falla mecánica que provocó una desaceleración repentina, situación que terminó provocando el fuerte impacto del piloto de Gresini Ducati.

Tras el choque, Álex Márquez salió despedido hacia la escapatoria a gran velocidad y cayó violentamente sobre el asfalto y las barreras de protección, generando preocupación inmediata dentro del paddock y obligando a detener la carrera con bandera roja.

El piloto fue atendido inicialmente por el equipo médico del campeonato encabezado por el doctor Ángel Charte y posteriormente trasladado al Hospital General de Catalunya, donde se confirmó que presenta una lesión en la vértebra cervical C7 y fractura de clavícula.

De acuerdo con los médicos, Márquez será intervenido quirúrgicamente este mismo domingo para estabilizar la lesión en el hombro, mientras que la afectación cervical continuará bajo evaluación especializada durante los próximos días.

Horas después del accidente, el propio piloto tranquilizó a sus seguidores a través de redes sociales.

“Todo controlado. Toca pasar por quirófano, pero no podría estar en mejores manos”, escribió Márquez junto a una fotografía desde el hospital.

El accidente generó además fuertes reacciones dentro de MotoGP. Pedro Acosta lamentó lo ocurrido y cuestionó que la carrera continuara tras las múltiples interrupciones y accidentes registrados durante la jornada.

“Lo más importante es saber que todos estamos bien. Era un domingo que podría haber terminado de manera muy fea”, declaró el piloto de KTM.

Álex Márquez venía de ganar la carrera sprint del sábado y aparecía como uno de los favoritos para llevarse la victoria en Montmeló antes del accidente.