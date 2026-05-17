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Vida y cultura

Espanto Film Fest presentó muestras audiovisuales en Panamá

Entre los trabajos nacionales se destacó el corto Dónde, dirigido por Marcos Cáceres, y el tráiler de la próxima película Catacumba, de Daniel Issaac, escrita por Irina Dendioul, cuyo estreno está previsto próximamente en Panamá.
Entre los trabajos nacionales se destacó el corto Dónde, dirigido por Marcos Cáceres, y el tráiler de la próxima película Catacumba, de Daniel Issaac, escrita por Irina Dendioul, cuyo estreno está previsto próximamente en Panamá. Deposit Photo
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Lourdes García Armuelles
  • 17/05/2026 14:37
El público, variado y entusiasta, mostró especial interés por el género de terror, que fue el eje central de la muestra

El Aldeas Café de San Francisco fue escenario de la presentación de muestras audiovisuales del Espanto Film Fest, en su visita a Panamá.

La jornada que se realizó el 10 de mayo incluyó proyecciones de documentales, películas de terror y ficción, todas con un rasgo distintivo: el desarrollo narrativo en una sola locación, lo que intensificó la atmósfera y generó un impacto inmediato en la audiencia.

El público, variado y entusiasta, mostró especial interés por el género de terror, que fue el eje central de la muestra. Además, los asistentes recibieron ejemplares del libro La Casa de Bethania de la autora Myers Billman, patrocinadora del evento.

La jornada que se realizó el 10 de mayo incluyó proyecciones de documentales, películas de terror y ficción, todas con un rasgo distintivo
La jornada que se realizó el 10 de mayo incluyó proyecciones de documentales, películas de terror y ficción, todas con un rasgo distintivo Cedida
Durante el evento se entregaron reconocimiento.
Durante el evento se entregaron reconocimiento. Cedida

Al cierre, se entregaron reconocimientos a Enrique Montoya, representante del Espanto Film Fest, y al Aldeas Café, por brindar el espacio gratuito para la exhibición.

Los galardones fueron otorgados por Leyden Nieto, directora y organizadora del festival On The Cinema, quien también presentó una selección de obras audiovisuales de artistas panameños.

Entre los trabajos nacionales se destacó el corto Dónde, dirigido por Marcos Cáceres, y el tráiler de la próxima película Catacumba, de Daniel Issaac, escrita por Irina Dendioul, cuyo estreno está previsto próximamente en Panamá.

Con esta muestra, el Espanto Film Fest reafirma su apuesta por la difusión del cine independiente y de género, creando un espacio de intercambio cultural entre producciones mexicanas y panameñas.

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