Espanto Film Fest presentó muestras audiovisuales en Panamá

El Aldeas Café de San Francisco fue escenario de la presentación de muestras audiovisuales del Espanto Film Fest, en su visita a Panamá.

La jornada que se realizó el 10 de mayo incluyó proyecciones de documentales, películas de terror y ficción, todas con un rasgo distintivo: el desarrollo narrativo en una sola locación, lo que intensificó la atmósfera y generó un impacto inmediato en la audiencia.

El público, variado y entusiasta, mostró especial interés por el género de terror, que fue el eje central de la muestra. Además, los asistentes recibieron ejemplares del libro La Casa de Bethania de la autora Myers Billman, patrocinadora del evento.