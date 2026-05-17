Espanto Film Fest presentó muestras audiovisuales en Panamá

Al cierre, se entregaron reconocimientos a Enrique Montoya, representante del Espanto Film Fest, y al Aldeas Café, por brindar el espacio gratuito para la exhibición. Los galardones fueron otorgados por Leyden Nieto, directora y organizadora del festival On The Cinema, quien también presentó una selección de obras audiovisuales de artistas panameños.Entre los trabajos nacionales se destacó el corto Dónde, dirigido por Marcos Cáceres, y el tráiler de la próxima película Catacumba, de Daniel Issaac, escrita por Irina Dendioul, cuyo estreno está previsto próximamente en Panamá.Con esta muestra, el Espanto Film Fest reafirma su apuesta por la difusión del cine independiente y de género, creando un espacio de intercambio cultural entre producciones mexicanas y panameñas.