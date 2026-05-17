Huelga en puerta: trabajadores de industria eléctrica anuncian paro nacional desde el 1 de junio

El <b>Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de Panamá (SITIESPA)</b> informó que, tras una asamblea general realizada el 16 de mayo de 2026, sus afiliados aprobaron convocar a una huelga general a partir del 1 de junio, en medio de las negociaciones de la convención colectiva con la empresa <b>ENSA</b>.<br /><br />Según el comunicado sindical, la decisión surge mientras continúan las conversaciones con la empresa sobre condiciones laborales, estabilidad y diversas cláusulas consideradas prioritarias por los trabajadores.<b>La dirigencia del sindicato aseguró que la mesa de diálogo permanece abierta y reiteró su disposición a alcanzar acuerdos que garanticen 'condiciones dignas'</b> para el personal que sostiene el sistema eléctrico del país.El anuncio marca una escalada en el proceso de negociación colectiva y coloca el foco sobre la posibilidad de un conflicto laboral en un sector estratégico para la economía y la vida cotidiana.<b>Reclamos por estabilidad y dignidad laboral</b><br />El sindicato sostiene que <b>la convocatoria a huelga responde a la necesidad de defender derechos laborales y la estabilidad de las familias de los trabajadores</b>. En su mensaje, la organización enfatizó que la lucha sindical busca asegurar mejores condiciones para quienes operan diariamente el sistema eléctrico.La eventual paralización, de concretarse, podría generar preocupación entre usuarios y autoridades debido a la importancia del suministro eléctrico para la actividad productiva y los servicios básicos.Por ahora, el proceso de negociación continúa y las próximas semanas serán clave para determinar si las partes logran un acuerdo antes de la fecha anunciada para la huelga.