Huelga en puerta: trabajadores de industria eléctrica anuncian paro nacional desde el 1 de junio

El Sindicato de los Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de Panamá (SITIESPA) informó que, tras una asamblea general realizada el 16 de mayo de 2026, sus afiliados aprobaron convocar a una huelga general a partir del 1 de junio, en medio de las negociaciones de la convención colectiva con la empresa ENSA.



Según el comunicado sindical, la decisión surge mientras continúan las conversaciones con la empresa sobre condiciones laborales, estabilidad y diversas cláusulas consideradas prioritarias por los trabajadores.

La dirigencia del sindicato aseguró que la mesa de diálogo permanece abierta y reiteró su disposición a alcanzar acuerdos que garanticen “condiciones dignas” para el personal que sostiene el sistema eléctrico del país.

El anuncio marca una escalada en el proceso de negociación colectiva y coloca el foco sobre la posibilidad de un conflicto laboral en un sector estratégico para la economía y la vida cotidiana.

Reclamos por estabilidad y dignidad laboral

El sindicato sostiene que la convocatoria a huelga responde a la necesidad de defender derechos laborales y la estabilidad de las familias de los trabajadores. En su mensaje, la organización enfatizó que la lucha sindical busca asegurar mejores condiciones para quienes operan diariamente el sistema eléctrico.

La eventual paralización, de concretarse, podría generar preocupación entre usuarios y autoridades debido a la importancia del suministro eléctrico para la actividad productiva y los servicios básicos.

Por ahora, el proceso de negociación continúa y las próximas semanas serán clave para determinar si las partes logran un acuerdo antes de la fecha anunciada para la huelga.