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Argentina envía ayuda humanitaria a Bolivia con puente aéreo de alimentos

El sábado 16 de mayo, una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina arribó al Aeropuerto Internacional Viru Viru
El sábado 16 de mayo, una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina arribó al Aeropuerto Internacional Viru Viru Deposith Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 17/05/2026 15:55
La operación busca mitigar la escasez de alimentos que afecta a la población de la región y se enmarca en la disposición del gobierno argentino de colaborar con Bolivia en tareas de asistencia humanitaria

La República Argentina, a través de la Cancillería y el Ministerio de Defensa, anunció el despliegue de una misión humanitaria destinada a apoyar a Bolivia frente a la crisis de abastecimiento generada por los bloqueos de carreteras y las protestas sociales.

El sábado 16 de mayo, una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina arribó al Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, para realizar tareas de carga y logística.

Posteriormente, el avión se trasladó a la ciudad de El Alto con un cargamento de 12 toneladas de pollo congelado, entregado a las autoridades bolivianas para su distribución en El Alto y La Paz.

La operación busca mitigar la escasez de alimentos que afecta a la población de la región y se enmarca en la disposición del gobierno argentino de colaborar con Bolivia en tareas de asistencia humanitaria.

Según el comunicado, el puente aéreo continuará en los próximos días con nuevos envíos, reafirmando el compromiso de Argentina con la paz social y la gobernabilidad institucional en el país vecino.

Con esta acción, Argentina refuerza su rol de apoyo regional en momentos de crisis, ofreciendo recursos logísticos y cooperación solidaria para garantizar el acceso a bienes esenciales en comunidades afectadas por la conflictividad social.

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