Argentina envía ayuda humanitaria a Bolivia con puente aéreo de alimentos

La República Argentina, a través de la Cancillería y el Ministerio de Defensa, anunció el despliegue de una misión humanitaria destinada a apoyar a Bolivia frente a la crisis de abastecimiento generada por los bloqueos de carreteras y las protestas sociales.

El sábado 16 de mayo, una aeronave Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina arribó al Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra, para realizar tareas de carga y logística.

Posteriormente, el avión se trasladó a la ciudad de El Alto con un cargamento de 12 toneladas de pollo congelado, entregado a las autoridades bolivianas para su distribución en El Alto y La Paz.