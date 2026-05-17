OMS declara emergencia sanitaria internacional por brote de ébola en África central

La OMS no recomienda restricciones a los viajes internacionales ni al comercio. En su lugar, instó a los países a reforzar la vigilancia, la preparación y la participación comunitaria, además de garantizar información pública precisa.Las autoridades de la RDC y Uganda, con apoyo de la OMS, han activado mecanismos de respuesta de emergencia, rastreo de contactos, pruebas de laboratorio y ampliación de la capacidad de tratamiento. La participación comunitaria, incluyendo líderes locales y religiosos, se considera clave para contener el brote.Actualmente no existen vacunas aprobadas ni tratamientos específicos para la cepa Bundibugyo, lo que resalta la urgencia de acelerar la investigación y los ensayos clínicos. La OMS convocará a un Comité de Emergencia para formular nuevas recomendaciones mientras se intensifican los esfuerzos globales para evitar una mayor propagación.