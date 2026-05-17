¿Algo nuevo o más de lo mismo? El debate por el partido UNE de Martín Torrijos

El anuncio del nuevo colectivo político del expresidente <b><a href="/tag/-/meta/martin-torrijos-espino">Martín Torrijos</a></b> ha generado opionones en el escenario político. La iniciativa, denominada <b>Unidos para una Nueva Era (UNE)</b>, ha provocado críticas desde sectores oficialistas y opositores, que cuestionan tanto la propuesta como el momento de su lanzamiento.Las reacciones más duras provinieron desde el partido <b><a href="/tag/-/meta/rm-partido-realizando-metas">Partido Realizando Metas (RM)</a></b>, donde dirigentes calificaron la creación del nuevo movimiento como una señal de reacomodo político que, aseguran, <b>no representa una alternativa real para el país</b>. En pronunciamientos difundidos públicamente, se criticó además la supuesta participación del magistrado del <b><a href="/tag/-/meta/te-tribunal-electoral">Tribunal Electoral (TE)</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/alfredo-junca-wendehake">Alfredo Juncá</a></b>, en el contexto del proceso, lo que —según los detractores— levanta cuestionamientos sobre la imparcialidad institucional.Otro de los pronunciamientos más contundentes fue del diputado <b><a href="/tag/-/meta/luis-eduardo-camacho">Luis Eduardo Camacho</a></b>, quien aseguró que el problema no radica en que Torrijos impulse un nuevo partido, sino en que <i><b>'pretenda hacer creer a los panameños que representa algo nuevo'</b></i>.El diputado sostuvo que el único planteamiento válido del exmandatario fue reconocer que <i><b>'los problemas no se resuelven solos'</b></i>, pero aprovechó la declaración para atribuir a administraciones posteriores avances en materia de transporte público.En su crítica, Camacho señaló que<b> durante la gestión de Torrijos no se concretaron soluciones estructurales al sistema de transporte</b> y aseguró que fue el expresidente <b><a href="/tag/-/meta/ricardo-martinelli-berrocal">Ricardo Martinelli</a></b> quien impulsó medidas como la implementación del sistema Metro Bus y la reorganización del transporte colectivo.Por otro lado, el exdiputado panameñista <b>Beby Valderrama</b>, vió con ojos positivos el nuevo colectivo político. <i><b>'Buen nombre, buenos colores, buena tipografía y un mensaje acertado en el momento correcto. Mucha suerte al presidente en este nuevo camino político'</b></i><i><b>, </b></i>expresó vía redes sociales. De acuerdo a Valderrama, <b>la creación de UNE 'obligará a acelerar' a otros movimientos para organizarse como partido. </b>