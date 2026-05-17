¿Algo nuevo o más de lo mismo? El debate por el partido UNE de Martín Torrijos

El anuncio del nuevo colectivo político del expresidente Martín Torrijos ha generado opionones en el escenario político.

La iniciativa, denominada Unidos para una Nueva Era (UNE), ha provocado críticas desde sectores oficialistas y opositores, que cuestionan tanto la propuesta como el momento de su lanzamiento.

Las reacciones más duras provinieron desde el partido Partido Realizando Metas (RM), donde dirigentes calificaron la creación del nuevo movimiento como una señal de reacomodo político que, aseguran, no representa una alternativa real para el país.

En pronunciamientos difundidos públicamente, se criticó además la supuesta participación del magistrado del Tribunal Electoral (TE), Alfredo Juncá, en el contexto del proceso, lo que —según los detractores— levanta cuestionamientos sobre la imparcialidad institucional.

Otro de los pronunciamientos más contundentes fue del diputado Luis Eduardo Camacho, quien aseguró que el problema no radica en que Torrijos impulse un nuevo partido, sino en que “pretenda hacer creer a los panameños que representa algo nuevo”.

El diputado sostuvo que el único planteamiento válido del exmandatario fue reconocer que “los problemas no se resuelven solos”, pero aprovechó la declaración para atribuir a administraciones posteriores avances en materia de transporte público.

En su crítica, Camacho señaló que durante la gestión de Torrijos no se concretaron soluciones estructurales al sistema de transporte y aseguró que fue el expresidente Ricardo Martinelli quien impulsó medidas como la implementación del sistema Metro Bus y la reorganización del transporte colectivo.

Por otro lado, el exdiputado panameñista Beby Valderrama, vió con ojos positivos el nuevo colectivo político.

“Buen nombre, buenos colores, buena tipografía y un mensaje acertado en el momento correcto. Mucha suerte al presidente en este nuevo camino político”, expresó vía redes sociales.

De acuerdo a Valderrama, la creación de UNE “obligará a acelerar” a otros movimientos para organizarse como partido.