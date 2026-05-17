Accidente de bus en Coclé deja varios heridos

Un bus tipo nevera sufrió la tarde de este domingo 17 de mayo un accidente de tránsito a la altura de El Platanal, en Coclé.

”Hay varios heridos. A varios los están evacuando porque ya llegaron las ambulancias. Todavía no se sabe si hay algún muerto, pero Dios quiera que no”, informó el periodista Andrés Pineda, quien se encontraba dentro del bus y sufrió lesiones.

Pineda adelantó que el bus dio muchas vueltas ocasionando temor, ya que la zona del Platanal colinda cerca de un río que lleva ese mismo nombre.

”Si hubieramos caído en el río Platanal todos nos morímos y no hubiera queda ninguno vivo, pero Dios metió la mano”, comentó.

Hasta el momento, se reporta la llegada de las primeras ambulancias que se encuentran en la zona brindando los primeros auxilios.

Se desconocen los motivos del accidente del tránsito. Las autoridades todavía no han brindado un reporte oficial.

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