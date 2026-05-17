Crece presión por reformar ley de tránsito tras aumento de accidentes en Panamá

La seguridad vial vuelve a encender las alarmas a nivel nacional. En las últimas 24 horas, la Policía Nacional colocó 1.254 boletas por infracciones al Reglamento de Tránsito, una cifra que refleja la magnitud del problema en las carreteras panameñas y reaviva la preocupación por los accidentes de tránsito.

Según el reporte oficial del Plan Firmeza, la mayor parte de las sanciones corresponde a conductas que están directamente vinculadas con siniestros viales: 365 boletas por exceso de velocidad, 59 por luces inadecuadas y 18 por embriaguez comprobada. A esto se suma la remoción de 101 vehículos con grúa, evidencia del incumplimiento reiterado de normas básicas de conducción.

Exceso de velocidad y alcohol, factores de riesgo constantes

El volumen de infracciones en apenas un día confirma que las faltas más comunes siguen siendo aquellas que aumentan el riesgo de accidentes graves y mortales.

El exceso de velocidad continúa encabezando la lista, mientras que la conducción bajo los efectos del alcohol se mantiene como una de las violaciones más peligrosas del reglamento.

Estas cifras se producen en un contexto marcado por la preocupación pública ante los siniestros viales que cada año cobran vidas en el país y dejan a decenas de familias afectadas.

Un reglamento con casi dos décadas

El escenario vuelve a poner bajo la lupa el Decreto Ejecutivo 640 de 2007, normativa que establece las obligaciones de los conductores y las sanciones ante accidentes de tránsito.

La norma obliga a detenerse, auxiliar a víctimas y no abandonar la escena, y endurece las consecuencias cuando hay lesionados, fallecidos o consumo de alcohol.

Las sanciones aumentan según la gravedad del hecho: desde multas y puntos en la licencia en accidentes con daños materiales, hasta suspensión de licencia y procesos penales cuando hay heridos o víctimas fatales.

Crece la presión para reformar la ley

El incremento de infracciones y la persistencia de accidentes fatales han generado reacciones en el ámbito político. El diputado Neftalí Zamora, de la bancada Vamos, advirtió: “Otro accidente más que cobra la vida de panameños trabajadores. Debemos reformar la ley de transporte.”

Las estadísticas diarias evidencian que la imprudencia al volante continúa siendo un desafío urgente, mientras crecen los llamados a reforzar las medidas de prevención, fiscalización y actualización de la normativa para frenar la siniestralidad en las vías del país.