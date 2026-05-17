  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Evo Morales agradece respaldo de Petro y destaca defensa de la soberanía latinoamericana

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Creado con Gemini
Por
Lourdes García Armuelles
  • 17/05/2026 17:22
El mandatario colombiano reiteró la disposición de su gobierno a colaborar en la búsqueda de fórmulas pacíficas para superar la crisis boliviana, siempre que sea invitado a participar en ese proceso

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó su reconocimiento al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por el apoyo expresado frente a la crisis política que atraviesa su país.

“Presidente Gustavo Petro, gracias por comprender el verdadero proceso que vive Bolivia y no seguir la narrativa falsa que se difunde. Gracias por defender la soberanía de América Latina ante la soberbia del imperialismo y por su ofrecimiento de acompañar la búsqueda de soluciones pacíficas en mi patria”, señaló Morales.

El mensaje de Morales se suma a las declaraciones que Petro compartió en su cuenta de X, donde describió la situación boliviana como una “insurrección popular” y la calificó como respuesta a la “soberbia geopolítica”.

Petro subrayó que Latinoamérica constituye una civilización diversa que no puede ser homogeneizada desde ningún lugar del planeta.

“Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz, y hablando con franqueza”, afirmó.

El mandatario colombiano reiteró la disposición de su gobierno a colaborar en la búsqueda de fórmulas pacíficas para superar la crisis boliviana, siempre que sea invitado a participar en ese proceso.

“No debe haber presos políticos en ninguna parte de las Américas, debemos construir una democracia profunda, multicolor en nuestra civilización”, añadió.

En un tono simbólico, Petro evocó la leyenda del jaguar americano que despierta si se ataca al cóndor, asegurando que “el jaguar ha despertado en conciencia popular”.

También recordó su encuentro en Panamá con el presidente boliviano, aludiendo a la figura de Jaime Paz Zamora, a quien describió como parte del “primer progresismo latinoamericano”.

“Que ese recuerdo lo llene hoy de amor por su pueblo y abra el diálogo para transformar a Bolivia en una democracia cada vez más profunda y soberana, profundamente latinoamericana”, concluyó Petro.

Este jueves 14 de mayo un grupo de agentes de la policía impidió la entrada de los mineros a la plaza de armas de La Paz, con gases lacrimógenos, mientras los manifestantes lanzaban con hondas piedras y explosivos, constató la AFP.

Los manifestantes exigían la renuncia de Paz, en el poder desde noviembre de 2025 debido a que, según ellos, no atiende sus peticiones y necesidades.

Además, el grupo pide el abastecimiento de combustibles, ampliación de áreas mineras y suministro de explosivos para trabajar, detalló AFP.

VIDEOS
Lo Nuevo