Evo Morales agradece respaldo de Petro y destaca defensa de la soberanía latinoamericana

Petro subrayó que Latinoamérica constituye una civilización diversa que no puede ser homogeneizada desde ningún lugar del planeta. <i><b>'Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz, y hablando con franqueza'</b></i>, afirmó.El mandatario colombiano reiteró la disposición de su gobierno a colaborar en la búsqueda de fórmulas pacíficas para superar la crisis boliviana, siempre que sea invitado a participar en ese proceso. <i><b>'No debe haber presos políticos en ninguna parte de las Américas, debemos construir una democracia profunda, multicolor en nuestra civilización'</b></i>, añadió.