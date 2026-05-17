Evo Morales agradece respaldo de Petro y destaca defensa de la soberanía latinoamericana

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó su reconocimiento al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por el apoyo expresado frente a la crisis política que atraviesa su país. “Presidente Gustavo Petro, gracias por comprender el verdadero proceso que vive Bolivia y no seguir la narrativa falsa que se difunde. Gracias por defender la soberanía de América Latina ante la soberbia del imperialismo y por su ofrecimiento de acompañar la búsqueda de soluciones pacíficas en mi patria”, señaló Morales. El mensaje de Morales se suma a las declaraciones que Petro compartió en su cuenta de X, donde describió la situación boliviana como una “insurrección popular” y la calificó como respuesta a la “soberbia geopolítica”.

Petro subrayó que Latinoamérica constituye una civilización diversa que no puede ser homogeneizada desde ningún lugar del planeta. “Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en paz, y hablando con franqueza”, afirmó. El mandatario colombiano reiteró la disposición de su gobierno a colaborar en la búsqueda de fórmulas pacíficas para superar la crisis boliviana, siempre que sea invitado a participar en ese proceso. “No debe haber presos políticos en ninguna parte de las Américas, debemos construir una democracia profunda, multicolor en nuestra civilización”, añadió.