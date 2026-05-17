Las 5 noticias que debes leer hoy | 17 de mayo

EE.UU. respalda al presidente de Bolivia y condena los intentos de desestabilización

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia expresó su respaldo al presidente Rodrigo Paz y rechazó cualquier acción dirigida a alterar el orden democrático.

El pronunciamiento ocurre en medio de protestas, bloqueos y tensiones políticas que han generado preocupación dentro y fuera del país. Diversos actores internacionales también manifiestan apoyo a la estabilidad institucional boliviana.

Martín Torrijos impulsa “Unidos para la Nueva Era” como nueva plataforma política

El expresidente Martín Torrijos presentó una nueva propuesta política denominada “Unidos para la Nueva Era”, con la intención de abrir una alternativa dentro del panorama nacional.

El proyecto busca enfocarse en temas sociales, económicos y en una reorganización política de cara al futuro electoral panameño.

OMS declara emergencia sanitaria internacional por brote de ébola

La Organización Mundial de la Salud activó una emergencia sanitaria internacional ante el avance de un brote de ébola en África Central. Autoridades sanitarias alertaron sobre la circulación de la variante Bundibugyo, una cepa para la que aún no existen vacunas o tratamientos aprobados, mientras aumentan los casos y fallecimientos reportados.

Agenda cargada y movimientos que mantienen la atención mundial

El panorama deportivo sigue marcado por competencias internacionales, torneos de ligas y movimientos que mantienen la expectativa de aficionados y analistas.

Equipos y atletas continúan definiendo posiciones, resultados y objetivos en una temporada con Múltiples eventos de alto impacto.